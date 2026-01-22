'Za mir, razvoj in blaginjo'. Han: Potrebujemo dogovor

Han je na programski konferenci v nagovoru zbranim zagotovil, da slišijo ljudi na terenu. Prepričan je, da je v aktualnih razmerah prednost SD, da ni stranka zaletavih ljudi, nepremišljenih potez ali zaprtih vrat, pač pa stranka, ki dela za ljudi. Teh pa ne zanimajo politične igre in tekmovanje političnih egov, pač pa odgovori na ključna vprašanja za prihodnost, na katere SD odgovor ima, je zatrdil.

Pri tem je izpostavil zagotavljanje miru, socialne varnosti, odpravo draginje in izboljšanje življenjskega standarda ljudi. "Nikogar ne bomo pustili samega," obljublja Han.

V nagovoru pa je sicer večkrat izpostavil pomen dogovarjanja. Pomembnih odločitev se namreč ne sprejema čez noč ali za zaprtimi vrati, pač pa v širšem razmisleku s socialnimi partnerji, civilno družbo, "preprosto z ljudmi", je dejal. Tudi v programu stranka obljublja sprejem desetletnega socialnega in razvojnega sporazuma Slovenije ter zapis socialnega dialoga v ustavo.

Na področju zunanje politike poudarjajo načelno, verodostojno in odgovorno zunanjo politiko z oblikovanim širokim soglasjem ter aktivno vlogo Slovenije v razširjeni Evropi in po svetu.

V programu so nanizali tudi ukrepe za okoljsko, prehransko in podnebno varnost, med drugim bi prenovili sistem varstva pred naravnimi nesrečami, okrepili civilno zaščito ter prehransko samooskrbo.