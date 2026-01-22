'Za mir, razvoj in blaginjo'. Han: Potrebujemo dogovor

Han je na programski konferenci v nagovoru zbranim zagotovil, da slišijo ljudi na terenu. Prepričan je, da je v aktualnih razmerah prednost SD, da ni stranka zaletavih ljudi, nepremišljenih potez ali zaprtih vrat, pač pa stranka, ki dela za ljudi. Teh pa ne zanimajo politične igre in tekmovanje političnih egov, pač pa odgovori na ključna vprašanja za prihodnost, na katere SD odgovor ima, je zatrdil.
Pri tem je izpostavil zagotavljanje miru, socialne varnosti, odpravo draginje in izboljšanje življenjskega standarda ljudi. "Nikogar ne bomo pustili samega," obljublja Han.
V nagovoru pa je sicer večkrat izpostavil pomen dogovarjanja. Pomembnih odločitev se namreč ne sprejema čez noč ali za zaprtimi vrati, pač pa v širšem razmisleku s socialnimi partnerji, civilno družbo, "preprosto z ljudmi", je dejal. Tudi v programu stranka obljublja sprejem desetletnega socialnega in razvojnega sporazuma Slovenije ter zapis socialnega dialoga v ustavo.
Na področju zunanje politike poudarjajo načelno, verodostojno in odgovorno zunanjo politiko z oblikovanim širokim soglasjem ter aktivno vlogo Slovenije v razširjeni Evropi in po svetu.
V programu so nanizali tudi ukrepe za okoljsko, prehransko in podnebno varnost, med drugim bi prenovili sistem varstva pred naravnimi nesrečami, okrepili civilno zaščito ter prehransko samooskrbo.
Obljubljajo celovito davčno reformo, ki bo ob znižani obremenitvi dela in povečani obremenitvi premoženja javnofinančno nevtralna. Predlagajo progresivno obdavčitev vsega premoženja z letnim davkom v višini od 0,1 do največ 0,5 odstotka vrednosti premoženja. Hkrati pa obljubljajo iskanje rešitev za pravičnejšo ureditev prispevkov za socialno varnost, med drugim preoblikovanje obveznega zdravstvenega prispevka ter izenačitev prispevnih stopenj za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Na področju gospodarstva se bo SD zavzemala za inovacijsko, visokotehnološko in trajnostno gospodarstvo, ki v vseh regijah ustvarja delovna mesta z visoko dodano vrednostjo. Izpostavljajo tudi aktivno vlogo države z vlaganji ter spodbujanje investicij.
Za zagotavljanje blaginje prebivalstva pa med ukrepi naštevajo zavzemanje za univerzalno in pravočasno dostopnost do osebnega zdravnika, ginekologa, pediatra in zobozdravnika, javna vlaganja v izobraževanje in postopno uvedbo brezplačnega vrtca za vse. Obljubljajo tudi vzpostavitev t. i. sklada za varno starost oz. demografskega sklada, pravično usklajevanje pokojnin, boljše pogoje za delo upokojencev ter vlaganja v oskrbo in infrastrukturo za starejše.
Člani konference za zdaj o predlaganih ukrepih volilnega programa še razpravljajo, zatem bo sledilo tudi potrjevanje programa.
