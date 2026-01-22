Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

'Za mir, razvoj in blaginjo'. Han: Potrebujemo dogovor

Ljubljana, 22. 01. 2026 20.07 pred 29 minutami 2 min branja 5

Avtor:
STA M.S.
Programska konferenca stranke SD

SD v svojem volilnem programu postavlja tri prioritete, to so mir, razvoj in blaginja, pri čemer poudarjajo, da Slovenija v času velikih sprememb nujno potrebuje dogovor o prihodnosti. Ta ni šibkost, pač pa moč, je ocenil predsednik SD Matjaž Han. Prepričan je, da ima stranka znanje in izkušnje, da ljudem vrne upanje za varno prihodnost. Ocenil je, da bo SD po volitvah 22. marca bistveno močnejša. "Verjamem, da se lahko približamo oziroma gremo proti 15 odstotkom," je dejal.

Han je na programski konferenci v nagovoru zbranim zagotovil, da slišijo ljudi na terenu. Prepričan je, da je v aktualnih razmerah prednost SD, da ni stranka zaletavih ljudi, nepremišljenih potez ali zaprtih vrat, pač pa stranka, ki dela za ljudi. Teh pa ne zanimajo politične igre in tekmovanje političnih egov, pač pa odgovori na ključna vprašanja za prihodnost, na katere SD odgovor ima, je zatrdil.

Pri tem je izpostavil zagotavljanje miru, socialne varnosti, odpravo draginje in izboljšanje življenjskega standarda ljudi. "Nikogar ne bomo pustili samega," obljublja Han.

V nagovoru pa je sicer večkrat izpostavil pomen dogovarjanja. Pomembnih odločitev se namreč ne sprejema čez noč ali za zaprtimi vrati, pač pa v širšem razmisleku s socialnimi partnerji, civilno družbo, "preprosto z ljudmi", je dejal. Tudi v programu stranka obljublja sprejem desetletnega socialnega in razvojnega sporazuma Slovenije ter zapis socialnega dialoga v ustavo.

Na področju zunanje politike poudarjajo načelno, verodostojno in odgovorno zunanjo politiko z oblikovanim širokim soglasjem ter aktivno vlogo Slovenije v razširjeni Evropi in po svetu.

V programu so nanizali tudi ukrepe za okoljsko, prehransko in podnebno varnost, med drugim bi prenovili sistem varstva pred naravnimi nesrečami, okrepili civilno zaščito ter prehransko samooskrbo.

Obljubljajo celovito davčno reformo, ki bo ob znižani obremenitvi dela in povečani obremenitvi premoženja javnofinančno nevtralna. Predlagajo progresivno obdavčitev vsega premoženja z letnim davkom v višini od 0,1 do največ 0,5 odstotka vrednosti premoženja. Hkrati pa obljubljajo iskanje rešitev za pravičnejšo ureditev prispevkov za socialno varnost, med drugim preoblikovanje obveznega zdravstvenega prispevka ter izenačitev prispevnih stopenj za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Na področju gospodarstva se bo SD zavzemala za inovacijsko, visokotehnološko in trajnostno gospodarstvo, ki v vseh regijah ustvarja delovna mesta z visoko dodano vrednostjo. Izpostavljajo tudi aktivno vlogo države z vlaganji ter spodbujanje investicij.

Za zagotavljanje blaginje prebivalstva pa med ukrepi naštevajo zavzemanje za univerzalno in pravočasno dostopnost do osebnega zdravnika, ginekologa, pediatra in zobozdravnika, javna vlaganja v izobraževanje in postopno uvedbo brezplačnega vrtca za vse. Obljubljajo tudi vzpostavitev t. i. sklada za varno starost oz. demografskega sklada, pravično usklajevanje pokojnin, boljše pogoje za delo upokojencev ter vlaganja v oskrbo in infrastrukturo za starejše.

Člani konference za zdaj o predlaganih ukrepih volilnega programa še razpravljajo, zatem bo sledilo tudi potrjevanje programa.

sd konferenca volitve 2026

Kapljanje etanola začasno ustavilo del tovornega vlaka

Poln dimnik oblog pomeni veliko nevarnost

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NeXadileC
22. 01. 2026 20.44
'Za mir, razvoj in blaginjo'. - Same parole brez vsebine so jih...
Odgovori
+1
1 0
zelen
22. 01. 2026 20.35
SD nam lahko ponudi le korupcijo kot vsa leta do sedaj
Odgovori
+0
1 1
marker1
22. 01. 2026 20.31
Mednarodni odnosi in diplomacija so umetnost za strokovnjake in ne za šarlatane.
Odgovori
+4
4 0
marker1
22. 01. 2026 20.29
Vam iz SD ni nič za verjeti. Najprej izpolnite obljube tega mandata. Kaj pa podrtija z Litijske?
Odgovori
+4
4 0
Vera in Bog
22. 01. 2026 20.19
Han pridi na svetlo, krščanstvo vsakega vabi, da odvrže dela teme!
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
9-letnik povzročil manjšo eksplozijo
Kako podpreti starše po izgubi otroka: kaj reči, kdaj molčati in kam po pomoč
Kako podpreti starše po izgubi otroka: kaj reči, kdaj molčati in kam po pomoč
Lastnosti, ki jih dojenčki podedujejo po mami
Lastnosti, ki jih dojenčki podedujejo po mami
12-letna hčerka Baldwina sprožila val kritik
12-letna hčerka Baldwina sprožila val kritik
zadovoljna
Portal
Lepotica podprla svojega 20 let starejšega zaročenca
Romantični zmenek z 61-letnikom ji spodnese tla pod nogami
Romantični zmenek z 61-letnikom ji spodnese tla pod nogami
Zdi se, da je Domen Valič spet zaljubljen
Zdi se, da je Domen Valič spet zaljubljen
Najlepše kavbojke za ženske nad 50 let
Najlepše kavbojke za ženske nad 50 let
vizita
Portal
Macronovo krvavo oko sprožilo vprašanja: strokovnjak pojasnil, kaj se dogaja
Prekomerna maščoba: zakaj je pomembno za starejše, da jo izgubijo
Prekomerna maščoba: zakaj je pomembno za starejše, da jo izgubijo
Ali lahko pitje lastnega urina v sili reši življenje?
Ali lahko pitje lastnega urina v sili reši življenje?
Nova raziskava razkriva pomembno odkritje pri multipli sklerozi
Nova raziskava razkriva pomembno odkritje pri multipli sklerozi
cekin
Portal
Zakaj napredovanje v službi prinaša tudi razočaranje?
Geopolitične negotovosti: kakšna je nevarnost za delovna mesta v Sloveniji?
Geopolitične negotovosti: kakšna je nevarnost za delovna mesta v Sloveniji?
Davos 2026: Razkošje, ki presega vse meje
Davos 2026: Razkošje, ki presega vse meje
V času negotovosti nove rekorde dosegla zlato in srebro
V času negotovosti nove rekorde dosegla zlato in srebro
moskisvet
Portal
Poročil se je s študentko
Mars je bil nekoč modri planet
Mars je bil nekoč modri planet
Vroča nosečnica jemlje dih
Vroča nosečnica jemlje dih
Nekoč Playboyeva zajčica, danes pa ...
Nekoč Playboyeva zajčica, danes pa ...
dominvrt
Portal
Drevo, ki pomaga Novaku Đokoviću zmagovati
Kakšno kuhinjsko korito izbrati?
Kakšno kuhinjsko korito izbrati?
Znanstveni fenomen: koroška krava Veronika z izjemnim talentom
Znanstveni fenomen: koroška krava Veronika z izjemnim talentom
Ikonična vila iz serije, ki jo vsi poznamo, je končno naprodaj
Ikonična vila iz serije, ki jo vsi poznamo, je končno naprodaj
okusno
Portal
Sladica, ki se ji ne moreš upreti
Krepka enolončnica, ki je z vsakim pogrevanjem boljša
Krepka enolončnica, ki je z vsakim pogrevanjem boljša
Izvrstna jed za hladnejše dni
Izvrstna jed za hladnejše dni
Testenine na hitro: 5 receptov, pripravljenih v največ pol ure
Testenine na hitro: 5 receptov, pripravljenih v največ pol ure
voyo
Portal
Sledi v snegu
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Skrivnosti
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469