V nogometnem svetu še vedno odmeva zmaga Mure nad angleškim velikanom Totenhamom. Med tistimi, ki so sinoči navijali za Muro je tudi Londončan Ian, ki zadnjih 15 let živi v Murski Soboti. Po zmagi, ki jo opisuje kot zgodovinsko, se je oglasil v eter britanskega radia, kjer so poslušalcem namesto slovenske zavrteli slovaško himno.