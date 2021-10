Za MZZ v prihodnjih dveh letih predvidenih manj sredstev kot letos

Del sredstev bo v letu 2022 namenjen še za predsedovanje Svetu EU in blejski strateški forum. 13,1 milijona evrov bo namenjeno za zamenjavo in obnovo lastniškega objekta s poslovnimi prostori v Bruslju, obnovo poslovnih prostorov v Rimu in Ljubljani. Iz nasledstva po bivši SFRJ naj bi MZZ predvidoma dobil dodatnih 6,5 milijona evrov. Pol milijona evra pa je sredstev EU iz slovenske udeležbe, je še pojasnil minister Logar.

Dodal je, da so v prihodnjem letu v proračunu predvidena tudi sredstva za plačilo mednarodnih obveznosti, za izvajanje gospodarske diplomacije ter za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, ki je "v teh časih krize zelo pomembna politika MZZ".

Zunanji minister Anže Logar je ob tem podrobneje pojasnil, da je za leto 2022 predvidenih 118,4 milijona evrov integralnih sredstev za redno delovanje ministrstva in diplomatsko-konzularno mrežo ter v okviru tega tudi nadgradnjo varnostnih pogojev za boljšo informacijsko varnost sistemov komunikacij med diplomatsko-konzularnimi predstavništvi. " To je bilo področje, ki je bilo v zadnjih letih popolnoma zanemarjeno, " je dejal Logar.

Dodal je, da je za leto 2023 za MZZ v primerjavi z letom prej predvidenih za 22,81 milijona evrov manj, od tega je integralnih sredstev 104,4 milijona, ni pa več v tem proračunu sredstev za predsedovanje Svetu EU, načrtovanih je tudi manj investicij in namenskih sredstev.

Nik Pribil (LMŠ) je v razpravi med drugim opozoril na izrazit padec proračunskih sredstev za MZZ v letu 2023 ter veliko povečanje postavke "drugih tekočih transferjev v tujino".

Logar je v odgovoru glede proračuna za leto 2023 dejal, da bi bila prav zaradi naslova slovenskega predsedovanja Svetu EU ter investicij v letu 2022 primernejša primerjava s proračunom za leto 2020, ko je MZZ imel v rednem delu na voljo 89,6 milijona evrov proračunskih sredstev, v letu 2023 pa naj bi bilo na voljo 104,4 milijona evrov.

Generalni sekretar na MZZ Jožef Drofenik je glede povečanja drugih tekočih transferjev v tujino pojasnil, da gre za predvideno povečanje humanitarnih dejavnosti in deloma razvojno sodelovanje in tudi prispevek za Evropski sklad za razvojno sodelovanje ter za kritje morebitnih tečajnih razlik, saj so vse članarine v ameriških dolarjih. Po besedah zunanjega ministra so spremembe v proračunu posledica tega, da se struktura plačevanja razvojne pomoči spreminja na ravni EU.

Logar je ob tem danes napovedal, da namerava Slovenija prihodnje leto odpreti novo diplomatsko-konzularno predstavništvo, vendar lokacija še ni izbrana. Poudaril je, da so bila v času njegovega 18-mesečnega mandata odprta tri nova veleposlaništva, in sicer v Seulu, Dublinu in Rigi.