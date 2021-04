Za nagrado EP državljan Evrope nominirana dr. Zver in Modičeva

Za nagrado državljan Evrope je Tanja Fajon s kolegi ob svetovnem dnevu zdravja nominirala dr. Sama Zvera in Kristino Modic. Oba sta se, posebej v letu pandemije, izjemno izkazala v boju za bolnike s krvnim rakom, ki so bili v tem obdobju močno prikrajšani in prizadeti, menijo poslanci in dodajajo, da je zaradi njunega požrtvovalnega truda življenje teh bolnikov ne le teklo, temveč (p)ostalo kakovostnejše.

Tanja Fajon (S&D/SD), Ljudmila Novak (EPP/NSi), Franc Bogovič (EPP/SLS), Irena Joveva in Klemen Grošelj (oba Renew/LMŠ) so ob svetovnem dnevu zdravja v Evropski parlament sporočili izbor nominirancev za nagrado državljan Evrope. Med nominiranci sta tako prof. dr. Samo Zver, internist in hematolog, predstojnik Kliničnega oddelka za hematologijo UKC Ljubljana, in Kristina Modic, izvršna direktorica Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo. Zakaj so se odločili za njuno nominacijo, so pojasnili v sporočilu za javnost.

icon-expand Samo Zver in Kristina Modic FOTO: POP TV

Prizadevala sta si za neprekinjeno, moderno in dostopno zdravljenje hematoloških bolnikov. Med drugim sta na lastno pest organizirala akcijo, s katero je bilo zbranih dovolj sredstev za nakup naprednih aparatur za izvajanje nove tehnike celične terapije. V pogajanjih z ministrstvom za zdravstvo, z neutrudnim nastopanjem v medijih, predvsem pa z veliko empatijo do bolnikov sta ob tem tudi ključno prispevala k osveščanju javnosti in pristojnih državnih institucij o pomenu dostopnosti javnega zdravstva in zdravljenja za vse – med in kljub pandemiji, so sporočili iz pisarne Tanje Fajon.

S svojim delom nedvomno sledita evropskim vrednotam, ki jih poudarja nagrada: sobivanje in nesebična skrb za sočloveka. Njuno sodelovanje je zgled solidarnosti, komuniciranja in aktivnega državljanstva, v katerem se prek sodelovanja med državljani zagotavljajo temeljne pravice do zdravstvene oskrbe za vsakogar. Kristina Modic in dr. Zver sta že dolga leta dejavna v slovenskem hematološkem in onkološkem prostoru. Tudi njunim prizadevanjem se lahko zahvalimo za nove prostore Kliničnega oddelka za hematologijo UKC Ljubljana, ki so preprečili marsikatero nepotrebno smrt v procesu zdravljenja najzahtevnejših bolnikov s krvnimi raki. Moči sta združila tudi v kampanji Daj se na seznam, ki je v nacionalni register prinesla skoraj 4000 novih darovalcev krvotvornih matičnih celic, in v programu Skupaj na poti do zdravja, ki bolnikom s krvnimi raki zagotavlja celostno rehabilitacijo, so še zapisali v sporočilu za javnost.