Za najboljša slovenska kampa izbrali kamp Kolpa Vinica in River Camping Bled

Na Hrvaškem, kjer je več kot 500 kampov, je med večjimi kampi v Istri zmagal kamp Valkanela iz Vrsarja, sledila sta Lanterna Premium Resort iz Poreča in Aminess Sirena iz Novigrada. Najboljši manjši kamp v Istri je Polidor iz Funtane, za njim sta se uvrstila Ulika iz Rovinja in Lighthouse iz Savudrije. Na Kvarnerju so najboljši veliki kampi Čikat na Lošinju, Kovačine na Cresu in Ježevac Premium Resort s Krka, med manjšimi pa kampi Rapoča iz Nerezin na Lošinju, Mali v Baški na Krku in Draga v Moščeniški Dragi.

V kategoriji najboljši glamping resort je prvo mesto osvojil letos prenovljeni Glamping Ribno. Na drugem mestu je glamping vasica z luksuznimi šotori Olimia Adria Village v Termah Olimia, na tretjem pa Herbal Glamping iz Ljubnega ob Savinji. Uporabniki so največ glasov za postajališča za avtodome podelili postajališču Kostanjevica na Krki, kjer so pohvalili urejenost in lokacijo ob reki. Na drugem mestu je po njihovem izboru postajališče Planica, na tretjem mestu pa postajališče Bioterme.

V Dalmaciji so najboljši veliki kampi Straško na Pagu, Kozarica iz Pakoštanov in Šimuni na otoku Pag, med manjšimi pa Lupis na Pelješcu, Slanica na Murterju in Ugljan na otoku Ugljan. Najboljši nudistični kampi so po izboru obiskovalcev Avtokampi.si Koversada iz Vrsarja, Kovačine s Cresa in Valalta iz Rovinja.V kategoriji mobilne hiške je prvo mesto zasedel kamp Aminess Maravea Resort iz Novigrada, nato River Camping Bled iz Slovenije, na tretjem pa so hišice v kampu Čikat na hrvaškem Lošinju.

Kot so navedli v uredništvu portala, je bila letošnja sezona glede na epidemične razmere odlična. Kampi v Sloveniji so v njej zabeležili 1,8 milijona nočitev, kar je 22 odstotkov več kot lansko leto. Skoraj polovica gostov je bila domačih, kar je po njihovem posledica možnosti plačila kampiranja s turističnimi boni. Med tujimi gosti so bili na prvem mestu Nemci, sledili so Nizozemci in Čehi.

Hrvaški kampi so imeli še boljšo sezono in so do konca oktobra ustvarili 17,5 milijona nočitev, kar je 90 odstotkov več kot lani. Slovenskih kampistov je bilo 24 odstotkov več kot lansko sezono, skupno so ustvarili 2,6 milijona nočitev, največ v Istri in Kvarnerju. S 7,5 milijona nočitvami so bili na prvem mestu nemški kampisti, za slovenskimi so bili na tretjem mestu s 1,7 milijona nočitvami gostje iz Avstrije, so navedli.