Za najem najdražje hišice na prazničnem sejmu 16.500 evrov

Cena stojnice na Miklavževem sejmu, ki bo potekal od 3. do 6. decembra na Prešernovem trgu, je 333 evrov, ponujajo pa osem stojnic. Na stojnicah se smejo prodajati izključno izdelki iz testa, lecta, sadje, sladkarije v darilni embalaži, kape, šali in lesene igrače. Izdelki morajo biti primerni za obdarovanje ob Miklavžu, so zapisali v javnem pozivu.

Praznični sejem pa bo med 29. novembrom letos in 1. januarjem 2025 potekal na več lokacijah v Ljubljani. Darilni program bodo lahko ponudniki prodajali v 31 sejemskih hišicah na Bregu, v treh hišicah na Petkovškovem nabrežju in treh hišicah na Gallusovem nabrežju. Cena hišice je 1700 evrov, v njih pa smejo ponudniki prodajati predmete, ki po svojem namenu in obliki ustrezajo prazničnemu vzdušju in predstavljajo priložnostna darila.

V pozivu so zapisali, da imajo prednost ponudniki slovenskih ter ročno izdelanih izdelkov, ki so prejeli nagrade s področja umetnosti, obrti ali oblikovanja.

Gostinci pa lahko najamejo male ali velike gostinske hišice na Prazničnem sejmu, in sicer v času od 29. novembra letos do 5. januarja 2025. Hišice bodo na različnih lokacijah imele različen delovni čas. Vsaj tri male gostinske hišice bodo postavili na Bregu, cena najema je 3300 evrov. Tri male hišice bodo postavili na Kongresnem trgu, cena najema je 5500 evrov. Štiri male gostinske hišice bodo tudi na Cankarjevem nabrežju, cena najema je 6600 evrov. Dve mali hišici bosta stali na Gallusovem nabrežju, cena najema je 3300 evrov. Ena mala hišica pa bo stala na Stritarjevi ulici, cena najema je tudi pri tej 6600 evrov.