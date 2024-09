Za najem proizvodnih prostorov MLM zanimanje izkazalo šest interesentov

"Zaenkrat težko rečem, do kdaj bomo sprejeli odločitev o najemu, saj imamo veliko operativnega dela. Do najema pa v nobenem primeru ne bo prišlo pred 1. decembrom," je še dejala stečajna upraviteljica.

Kot je razvidno iz objav na spletnih straneh Ajpesa, gre za naročnike Genauer & Griller Kabelwerke, Rupert Fertinger in Audi, s katerimi se je Benedik uspela dogovoriti za višje cene od dogovorjenih. Z vsemi je sklenila dogovor o trimesečni proizvodnji, za toliko časa bodo tudi podaljšane pogodbe o zaposlitvi z nekaterimi od donedavnega zaposlenih v MLM.

Vrednost dodatnih poslov je, kot izhaja iz dokumenta, ocenjena na dobrega 1,3 milijona evrov. "Ocenjeni rezultat iz poslovanja s kupcema Genauer & Griller Kabelwerke in Rupert Fertinger bi v treh mesecih zanašal 137.000 evrov oz. vključujoč ponovno zaustavitev proizvodnje in poprodajne aktivnosti 117.000 evrov, kar bi neposredno povečalo stečajno maso," v dopisu sodišču ugotavlja stečajna upraviteljica. Posel z Audijem bi prinesel še dodatnih 210.000 evrov prihodkov in okoli 17.000 evrov dobička.

Skoraj 150 nekdanjih zaposlenih je sicer že podpisalo nove pogodbe in dokončuje nujna naročila za nemški Vibracoustic, ki je prav tako privolil v višjo ceno. Zanj bodo do konca novembra proizvedli za 4,8 milijona evrov naročil, s tem pa stečajno maso obogatili za slabih 340.000 evrov.

Stečaj MLM je stekel 30. avgusta. Upniki imajo čas za prijavo terjatev do 2. decembra.