Premier Robert Golob je ob drugi obletnici vojne v Ukrajini poudaril, da sta za nami dve leti "popolnega ignoriranja načel mednarodnega prava in predvsem nasprotovanja Ustanovni listini ZN s strani ruskega agresorja". Ob tem se je zavzel za iskanje priložnosti za premirje, so sporočili z vlade.

Golob je sporočil, da je z mislimi danes s prebivalci Ukrajine, svojci in prijatelji žrtev, ranjenimi, ukrajinskimi vojaki, ki branijo svoje domove, z otroki, ženami in vsemi, ki si želijo miru in svobode. Zagotovil je, da se Slovenija skupaj z zavezniki nedvoumno zavzema za mir in mirno rešitev nastalega konflikta. "Enotni smo v prizadevanjih za obrambo svobode in doseganju pravičnega in trajnega miru v Ukrajini," je dodal.

Golob in Zelenski v Buči FOTO: Vlada RS icon-expand

Pri tem je spomnil še na nedavno smrt ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega. "Če je smrt Alekseja Navalnega sporočilo, kakšni so lahko obeti sveta za mir, potem je to grozljivo sporočilo," je posvaril. Je pa prepričan, da mora osnovno vodilo ostati iskanje priložnosti za premirje in nato za dolgotrajen mir, ki temelji na načelih mednarodnega prava in Ustanovne listine ZN. "Zavzeti se moramo, da se obe strani skupaj s predstavniki mednarodne skupnosti končno usedeta za pogajalski mizo in se da priložnost diplomaciji, ki bo pripeljala do miru in ljudem omogočila konec trpljenja in vrnitev v normalno življenje," je sklenil.