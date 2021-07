Za nami ena najtoplejših noči v zgodovini meritev

O tropski noči govorimo, ko se temperatura do sončnega vzhoda ne spusti pod 20 stopinj Celzija. Tako tople noči so bile pred letom 2000 zelo redke in so se v povprečju pojavljale le na vsakih 5-10 let, v zadnjih dvajsetih letih pa so postale že skoraj vsakoleten pojav. V Ljubljani je bilo tako med letoma 1951 in 2000, torej v 50 letih, skupaj le 18 tropskih noči, v zadnjih 20 letih pa je bilo takih noči že 105.

Vzroke za tako velik porast števila tropskih noči v naši prestolnici sicer ne gre pripisati le podnebnim spremembam, ampak tudi širjenju mesta, ki z betonskimi stavbami ter asfaltnimi in tlakovanimi površinami predstavlja toplotni otok. Mestna infrastruktura namreč čez dan vpije veliko več toplote kot travniki in polja na podeželju, obenem pa je v urbanem okolju tudi več t. i. odpadne energije, ki jo predstavljajo klimatske naprave, promet in industrija, kar prav tako pripomore, da je nočno ohlajanje v mestu precej počasnejše kot na podeželju. Tropske noči so sicer poleg mestnih središč vse pogostejše tudi ob morju in v krajih, ki so nekoliko dvignjeni od nižinskih predelov.