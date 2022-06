Za nami ena najtoplejših noči v zgodovini meteoroloških meritev

Zelo toplo je bilo predvsem na Primorskem, kjer se živo srebro marsikje ni spustilo pod 25 stopinj Celzija. V Podnanosu v Vipavski dolini, kjer so v torek zabeležili absolutni junijski vročinski rekord, je bila najnižja temperatura 27 stopinj Celzija, le malo manj so termometri pokazali v Biljah pri Novi Gorici in v Dolenjah pri Ajdovščini.

Zaradi vetra in oblačnosti je bila minula noč nenavadno topla tudi marsikje drugod po Sloveniji. V Malkovcu pri Sevnici se živo srebro ni spustilo pod 22,7 stopinje Celzija. Na Letališču Cerklje ob Krki je bila najnižja temperatura 22,6, v Novem mestu pa 20,8 stopinje Celzija.

Tropske noči – včasih redke, danes zveste spremljevalke poletja

Tropska noč, o kateri govorimo, ko se temperatura do jutra ne spusti pod 20 stopinj Celzija, je bila zabeležena še v številnih drugih krajih po Sloveniji, med drugim tudi v Ljubljani, Rogaški Slatini, Postojni in celo Ravnah na Koroškem. Pod 20 stopinj se ni ohladilo niti na Lisci nad Sevnico in Miklavžu na Gorjancih, ki ležita na dobrih 900 metrov nadmorske višine.

Tropske noči so bile po nižinah vzhodne in osrednje Slovenije včasih zelo redke, saj se je ena v povprečju pojavila le na vsakih nekaj let, v zadnjih dvajsetih letih pa so postale zveste spremljevalke vročih poletnih dni. Tako tople noči so zadnja leta zelo pogoste predvsem v mestnih središčih. Betonske stavbe in asfaltne površine se namreč čez dan precej bolj segrejejo kot okoliške zelene površine, hkrati pa se ponoči tudi počasneje ohlajajo. Rekord za Ljubljano sega v leto 2015, ko se v drugi polovici julija temperatura kar osem zaporednih noči ni spustila pod 20 stopinj Celzija. Tropske noči so sicer poleg mestnih središč vse pogostejše tudi ob morju in v krajih, ki so nekoliko dvignjeni od nižinskih predelov.