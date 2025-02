Na Blokah izmerili –19,6 stopinje Celzija, v Ljubljani –8

Kot je pojasnil Brane Gregorčič, so tako nizke temperature posledica kombinacije snežne odeje in polarne zračne mase, ki že nekaj dni preplavlja Slovenijo. A dokler se je nad osrednjo Slovenijo zadrževala oblačnost, se ni tako ohladilo in so bile temperature ponoči večinoma okrog –5 oz. –6 stopinj. Danes pa je bila noč jasna in se je v mraziščih močno ohladilo.

V Novi vasi na Blokah se je po njegovih besedah ohladilo pod –19, na Jezerskem so izmerili –17,2 stopinje, v Murski Soboti, kjer sicer ni snežne odeje, pa –10 stopinj Celzija. V Ljubljani se je živo srebro spustilo do –6 stopinj za Bežigradom in –8 stopinj na Viču. Pri tem je pojasnil, da je med samim središčem mesta in bližnjo okolico ob mirnih in jasnih nočeh lahko tudi nekaj stopinj razlike.

V vseh omenjenih krajih je bilo tako današnje jutro najbolj mrzlo. Na Primorskem pa je bila burja v torek šibkejša in so bile temperature zato celo nekoliko nižje kot danes. Bodo pa lahko spet zelo nizke v četrtek zjutraj, saj bo burja danes popoldne in zvečer oslabela.

V delu Gorenjske danes ni bilo tako mrzlo, saj je še vztrajala oblačnost. V Kranju so izmerili –3 stopinje.

Za četrtek zjutraj meteorologi napovedujejo, da bodo jutranje temperature podobno nizke kot danes, nato pa bo mraz iz dneva v dan popuščal. Ker bo kar nekaj sonca, bodo dnevne temperature vsak dan višje za stopinjo ali dve, je napovedal Gregorčič.