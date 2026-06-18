Za napadalca na 70-letnega kmeta iz Kleč dve leti zapora

Sodnica je brata obsodila zaradi kaznivega dejanja povzročitve hude telesne poškodbe. Kot navaja spletni Dnevnik, naj bi Aleksander Strojan 8. julija lani kmeta najprej udaril v glavo, da je padel na tla, kjer ga je še dvakrat udaril po obrazu. Njegov brat Primož Strojan ga je nato poškropil s solzivcem, nakar so po kmetu padale še brce v zadnjico in hrbet. Kmet je utrpel zlom dna leve očesne votline in leve ličnice, poškodovala sta mu tudi čeljust. Tožilstvo je sprva preganjalo tudi Stanka Železnika, vendar je po izvedenem dokaznem postopku obtožbo umaknilo, sodišče pa izdalo zavrnilno sodbo.

"Napadla sta ga, ko se je mračilo, kmeta, ki je prišel na svojo njivo, s katere je bil že večkrat ukraden krompir. Napadla sta ga brez povoda, pa tudi če bi obstajal, za takšno nasilje ni opravičila. Oškodovanec je od vaju šibkejši, starejši in tako še bolj dovzeten za poškodbe. Še sreča, da je preživel," je po navedbah Dnevnika ob izreku sodbe dejala sodnica Ana Babnik.

Primož Strojan je vseskozi zanikal, da bi oškodovanca poškropil s solzivcem. Tudi zagovornik Andrej Žabjek je v sklepni besedi ponovil, da za to ni nobenega dokaza. Odvetnica Lea Krstić, ki je zastopala Aleksandra Strojana, pa je po pisanju Dnevnika poudarila, da se je sam predal policistom in priznal, da je kmeta večkrat udaril v obraz. Dveletna kazen, ki jo je predlagala tožilka Ana Kirm, se ji je zdela previsoka, podvomila je tudi o oceni psihiatričnega izvedenca Petra Preglja, da je bil obtoženi v času kaznivega dejanja nebistveno zmanjšano prišteven. Aleksander Strojan je namreč trdil, da je bil pod vplivom heroina, sanvala in alkohola.