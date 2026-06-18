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Slovenija

Za napadalca na 70-letnega kmeta iz Kleč dve leti zapora

Ljubljana, 18. 06. 2026 19.15 pred 1 uro 2 min branja 12

Avtor:
STA L.M.
Njive v Klečah na obrobju Ljubljane

Okrožno sodišče v Ljubljani je Aleksandra in Primoža Strojana zaradi julijskega napada na takrat 70-letnega kmeta iz Kleč na polju na obrobju Ljubljane obsodilo na po dve leti zapora. Na pravnomočnost sodbe bosta počakala v priporu, ki so jima ga podaljšali zaradi ponovitvene nevarnosti.

Sodnica je brata obsodila zaradi kaznivega dejanja povzročitve hude telesne poškodbe. Kot navaja spletni Dnevnik, naj bi Aleksander Strojan 8. julija lani kmeta najprej udaril v glavo, da je padel na tla, kjer ga je še dvakrat udaril po obrazu. Njegov brat Primož Strojan ga je nato poškropil s solzivcem, nakar so po kmetu padale še brce v zadnjico in hrbet. Kmet je utrpel zlom dna leve očesne votline in leve ličnice, poškodovala sta mu tudi čeljust. Tožilstvo je sprva preganjalo tudi Stanka Železnika, vendar je po izvedenem dokaznem postopku obtožbo umaknilo, sodišče pa izdalo zavrnilno sodbo.

"Napadla sta ga, ko se je mračilo, kmeta, ki je prišel na svojo njivo, s katere je bil že večkrat ukraden krompir. Napadla sta ga brez povoda, pa tudi če bi obstajal, za takšno nasilje ni opravičila. Oškodovanec je od vaju šibkejši, starejši in tako še bolj dovzeten za poškodbe. Še sreča, da je preživel," je po navedbah Dnevnika ob izreku sodbe dejala sodnica Ana Babnik.

Primož Strojan je vseskozi zanikal, da bi oškodovanca poškropil s solzivcem. Tudi zagovornik Andrej Žabjek je v sklepni besedi ponovil, da za to ni nobenega dokaza. Odvetnica Lea Krstić, ki je zastopala Aleksandra Strojana, pa je po pisanju Dnevnika poudarila, da se je sam predal policistom in priznal, da je kmeta večkrat udaril v obraz. Dveletna kazen, ki jo je predlagala tožilka Ana Kirm, se ji je zdela previsoka, podvomila je tudi o oceni psihiatričnega izvedenca Petra Preglja, da je bil obtoženi v času kaznivega dejanja nebistveno zmanjšano prišteven. Aleksander Strojan je namreč trdil, da je bil pod vplivom heroina, sanvala in alkohola.

Sodišče
Sodišče
FOTO: Shutterstock

Sodnica je v obrazložitvi sodbe ravnanje obtožencev označila za agresivno, popolnoma brezbrižno, storjeno iz gole objestnosti. Olajševalnih okoliščin, ki bi lahko vplivale na odmero kazni, ni našla. Tudi tega, da bi bil kdo od obtoženih takrat pod vplivom psihoaktivnih snovi, po njeni oceni dokazni postopek ni dokazal.

Obtožena sta bila s sodbo nezadovoljna, zato je pričakovati pritožbo. Oškodovanec je obsojenima segel v roke in ju pozval k pameti, pišeta portala Dnevnik in Žurnal24.

Aleksander Strojan bo v zaporu dve leti in pet mesecev. Sodnica mu je preklicala pogojno obsodbo, s katero je bil zaradi tatvine obsojen na štiri mesece zapora. V končno kazen pa je vštela tudi v preteklosti izrečeno kazen zaradi kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari, poroča Dnevnik.

brata Strojan Kleče zaporna kazen napad

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KOMENTARJI12

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Alergičen na levake
18. 06. 2026 20.36
Vsaj nekaj ... bi pa pod nujno morali spremenit, da alkohol in mamila pri kaznivem dejanju niso olajševalna okoliščina, ampak se kazen zaradi opijanja/drogiranja do neprištevnosti podaljša !
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+1
1 0
natas999
18. 06. 2026 20.28
aaa sam 2leti ,torej po letu in pol je gibanje svoboda???
Odgovori
0 0
manga
18. 06. 2026 20.21
Sramotna odločba sodišča,tako kot v primeru Šutar.NE moreš verjeti.
Odgovori
+3
3 0
UK1
18. 06. 2026 20.13
Joj no...ne morš verjet....na naši zemlji nas tepejo.....za kazen 2 let??? Upam da bo sodnika naslednjič....
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+6
6 0
Lion90
18. 06. 2026 20.12
Naslednic pa koso sabo
Odgovori
+4
4 0
Rde?a pesa in hren
18. 06. 2026 19.57
Mislim, če se tej banan republiki ne splača bit kriminalc? Al kradeš, milje, 1 leto zapora, a prebutaš nekoga 2 leti, al UBIJEŠ NEKOGA, 6 let. No, zdaj pa prosim za vaše mnenje: anketa!
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+13
13 0
JP2022
18. 06. 2026 20.43
tako je ,beda
Odgovori
0 0
Md93
18. 06. 2026 19.55
Kje si d0lfe Bi hitr resu zadevo.
Odgovori
+11
11 0
DasaizDalasa
18. 06. 2026 19.46
10 let bi bilo nekako prav odmerjeno. V skupini napadejo starejšega kmeta. Da jih ni sram?
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+15
15 0
bojer
18. 06. 2026 19.44
Samoooo .... ???
Odgovori
+13
13 0
Prototip
18. 06. 2026 19.35
Aleksander Strojan je namreč trdil, da je bil pod vplivom heroina, sanvala in alkohola.,,,,,no,že zaradi tega bi moral dobiti 5 let...+ napad 5 let..pa naj potem študirajo kako se obnašat,,,
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+21
21 0
Enakopraven
18. 06. 2026 19.28
Premalo kazni je dobil,sploh na to,da ni prvič obsojen. Kaj če bi kmet umrl,kot Šutar.
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+16
16 0
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