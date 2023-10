Prihaja otoplitev, a z njo tudi dež

Spremembo vremena bo povzročil globok ciklon, ki se je izoblikoval nad severnim Atlantikom, v prihodnjih dneh pa se bo čez zahodno in srednjo Evropo pomikal proti Skandinaviji. Pod vplivom ciklona in fronte se bo tudi pri nas zračni tlak močno znižal. Nastala bo velika razlika v zračnem tlaku med zahodom in vzhodom stare celine, zato je pričakovati pestro vremensko dogajanje. Ker se bodo poleg nižin močno ogrele tudi višine, bo tudi po najvišjih vrhovih deževalo. Poleg občutno višjih temperatur in dežja pa nam bo jugozahodni veter prinesel tudi nekaj puščavskega peska.

Ponoči in jutri dopoldne se bo dež na zahodu krepil in širil proti vzhodu Slovenije. V nestabilnem ozračju se lahko pojavijo tudi nevihte, ob katerih so predvsem v zahodni in južni Sloveniji možni močnejši in dolgotrajnejši nalivi. Poleg tega bo tudi precej vetrovno. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo.

V petek bo na vzhodu večinoma suho, drugod bo več oblakov kot jasnine

V petek se bo veter še nekoliko okrepil. Najbolj vetrovno bo na Notranjskem ter na Štajerskem in v Prekmurju, kjer bo lahko jugozahodnik v sunkih presegel hitrost 70, v višjih legah pa tudi 100 kilometrov na uro. Na vzhodu bo večinoma suho, deloma sončno in zelo toplo s popoldanskimi temperaturami blizu 25 stopinj Celzija. Drugod bo več oblakov kot jasnine. Občasno bo deževalo, pogosteje in močneje v hribovitem svetu severne Primorske in na Gorenjskem.

V soboto se bodo tu in tam še pojavljale padavine. Povsem brez dežja verjetno ne bo šlo niti v nedeljo, vendar bodo vmes tudi daljša obdobja suhega in sončnega vremena.

V četrtek lahko nad zahodno polovico Slovenije pade več kot 100 litrov dežja na kvadratni meter

Padavine bodo v prihodnjih dneh skoncentrirane nad zahodno polovico Slovenije, kjer lahko samo v četrtek lokalno pade več kot 100, morda celo več kot 150 litrov dežja na kvadratni meter. Največ dežja bo predvidoma padlo v zahodnem predalpskem hribovju in na severnem Primorskem, drugi pas močnejšega dežja pa bo iznad Kvarnerja segal nad Gorski kotar in Kočevsko. Močnejše padavine se lahko čez osrednjo Slovenijo razširijo tudi proti Zgornji Savinjski dolini.