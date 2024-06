Za nekaj dni bodo zaprli Dunajsko cesto v Ljubljani

Zaradi rušitvenih del bo potrebna nekajdnevna popolna zapora Dunajske ceste ter pločnikov za pešce in kolesarje, nato pa bo vzpostavljena delna zapora, ki bo trajala predvidoma do konca leta.

Rušitev severnega dela obstoječega železniškega nadvoza bo po navedbah Direkcije RS za infrastrukturo obsegala odstranjevanje robnega in notranjega nosilca, stebrov in oporne konstrukcije nadvoza. Južni del nadvoza so že podrli v začetku januarja, ko so prav tako uvedli štiridnevno popolno zaporo te ljubljanske vpadnice med Vilharjevo cesto in Trgom OF.

V času popolne zapore, od četrtka do ponedeljka zjutraj, bo obvoz za vsa vozila potekal po Tivolski in Celovški cesti ter nato po Drenikovi in Samovi ulici do Dunajske ceste ter obratno. Pešci in kolesarji bodo preusmerjeni na Vilharjevo cesto, skozi podhod pod železniškimi tiri in po Trgu OF (ter v nasprotno smer). Železniški promet bo medtem nemoteno potekal po novozgrajenem delu nadvoza.

Obvoz bodo imeli tudi mestni avtobusi Ljubljanskega potniškega prometa, in sicer linije 3G, 6, 6B, 7, 7L, 8, 11, 11B, 12, 12D, 13, 14, 19B, 19I, 20 in 64, so sporočili z Mestne občine Ljubljana.