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Slovenija

Za nekatere dan žalosti, za druge dan obujanja lepih spominov

Ljubljana, 01. 11. 2026 20.12 pred 51 minutami 1 min branja 3

Avtor:
Lan Konestabo
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Ob dnevu spomina na mrtve so se številni Slovenci odpravili na pokopališča, prižgali sveče in se poklonili spominu na svoje najbližje. Za nekatere je to dan žalosti, za druge priložnost za obujanje lepih spominov in ohranjanje družinskih tradicij. Naša ekipa je obiskala prvo gozdno pokopališče v Sloveniji.

V novomeških Srebrničah se na približno desetih hektarjih grobovi prepletajo z naravnim gozdnim okoljem. Takšna zasnova ohranja velik del zelenih površin, na okolje pa so vse bolj pozorni tudi nekateri obiskovalci.

Pokopališče je bilo urejeno leta 2000 po skandinavskem vzoru. A na Srebrniče ne prihajajo le domačini. Nekateri se do grobov svojih bližnjih pripeljejo tudi od drugod.

Prvi november ima za vsakega nekoliko drugačen pomen – za nekatere je predvsem tradicija, za druge pa priložnost, da si v vsakdanjem hitenju vzamejo čas za spomin na svoje bližnje.

Medtem ko so se številni na grobove odpravili že v dopoldanskih urah, so se drugi na pokopališčih zbirali popoldne. Zvonovi črnuške cerkve so ob dveh popoldne naznanili začetek praznične maše.

Verniki so se po njej zbrali še na pokopališču, kjer so skupaj molili za pokojne.

V Črnučah se bodo pokojnih spomnili tudi jutri.

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24ur.com Ne le dan žalosti, tudi dan obujanja lepih spominov
24ur.com Dan spomina na mrtve v znamenju obiska grobov
Zadovoljna.si Zato na 1. november prižigamo sveče
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KOMENTARJI3

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biggie33
01. 11. 2026 21.06
Bolan je ta narod, ki 1. novembra, ravno v času maše, dve uri stoji na mrazu in vetru ob grobovih.. ne toliko zaradi pokojnih, temveč zato, da sosedje vidijo, kdo je prišel, kdo je vztrajal in predvsem, kdo je manjkal. Kot da bi se spomin na naše mrtve meril s tem, koliko časa smo preživeli na pokopališču in kdo nas je pri tem opazil. Žalostno je, da je za nekatere pomembnejši vtis pred živimi kot iskren spomin na tiste, ki jih ni več.
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0 0
periot22
01. 11. 2026 20.49
Žalostno je da mora biti praznik da se svojci spomnijo na svoje najbližje, jaz grem na grob vsak teden!
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-1
0 1
Razumnež
01. 11. 2026 20.44
.... za veliko večino pa "Praznik vseh svetnikov", ali "Vsi sveti".
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0 0
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