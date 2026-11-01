Za nekatere dan žalosti, za druge dan obujanja lepih spominov

V novomeških Srebrničah se na približno desetih hektarjih grobovi prepletajo z naravnim gozdnim okoljem. Takšna zasnova ohranja velik del zelenih površin, na okolje pa so vse bolj pozorni tudi nekateri obiskovalci.

Pokopališče je bilo urejeno leta 2000 po skandinavskem vzoru. A na Srebrniče ne prihajajo le domačini. Nekateri se do grobov svojih bližnjih pripeljejo tudi od drugod.

Prvi november ima za vsakega nekoliko drugačen pomen – za nekatere je predvsem tradicija, za druge pa priložnost, da si v vsakdanjem hitenju vzamejo čas za spomin na svoje bližnje.

Medtem ko so se številni na grobove odpravili že v dopoldanskih urah, so se drugi na pokopališčih zbirali popoldne. Zvonovi črnuške cerkve so ob dveh popoldne naznanili začetek praznične maše.

Verniki so se po njej zbrali še na pokopališču, kjer so skupaj molili za pokojne.

V Črnučah se bodo pokojnih spomnili tudi jutri.