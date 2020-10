Za nekatere otroke je dan v Palčici prvi dan brez nasilja

Otroci nasilno vedenje med vrstnike pogosto prinesejo od doma, kjer so tudi sami deležni nasilja s strani svojih staršev. V Kriznem centru Palčica je trenutno nastanjenih pet otrok, ki jim starši ne nudijo varnega zavetja. Sprejeli so tudi le trimesečnega dojenčka, ki sta mu starša med prepirom zlomila lobanjo. Otroci in mladostniki zaradi različnih življenjskih izkušenj občutijo tudi različne stiske, ključno pri tem pa je, da se jih naučijo reševati, da zaupajo vase in v svoje sposobnosti. Pri tem jim lahko pomagajo tudi svetovalci na TOM telefonu.

