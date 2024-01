Za nekatere se poleti končuje obdobje poceni omrežnin

Omrežninska reforma, ki bo v veljavo stopila prvega julija letos, za odjemalce, ki bolj obremenjujejo omrežje, pomeni konec nizkih položnic. A se bo strošek omrežnine na letni ravni za večino, kot kažejo tudi naši izračuni, nekoliko znižal. Toda tudi to obdobje se bo najkasneje konec leta 2026 končalo, takrat bodo namreč zaradi posodobitve elektro omrežja primorani dvigniti tarife. Medtem se je končalo obdobje, ko so lahko investitorji nameščali sončne elektrarne po sistemu neto meritev. V stroki pričakujejo tudi do 80-odstotni padec zanimanja.

Kdo bo plačeval več in kdo manj? Za večino gospodinjskih odjemalcev se prehod iz obračunavanja odjema po višjih in nižji tarifi v sistem petih časovnih blokov z višjo in nižjo sezono ne bo spremenil. Vsak odjemnik je leta 2023 na junijskih, julijskih in avgustovskih položnicah prejel tudi informacijo obračunske moči petih časovnih blokov, ki bo veljala za nov obračun omrežnin. Omrežnine pri končnem obračunu predstavljajo okoli petino končnega zneska.

Informacija dogovorjene obračunske moči za pet časovnih blokov (junij, julij, avgust 2023) FOTO: Miha Kranjc icon-expand

Podatki so dostopni na portalu Moj elektro, lahko pa uporabite tudi obrazec izračuna novih omrežnin, ki ga je na svoji spletni strani pripravil David Karlaš (omreznine.karlas.si). Izbrali smo dve gospodinjstvi. Prvo je štiričlansko gospodinjstvo v večstanovanjski stavbi. Posebnih električnih porabnikov nima, vir ogrevanja je zemeljski plin. Razlika med staro omrežnino (180,4 evra) in novo omrežnino (176,9 evra) je dobre tri evre v korist novega sistema.

Letni obračun omrežnine 4-članskega gospodinjstva v bloku FOTO: Bralec icon-expand

Drugo je dobro toplotno izolirana enostanovanjska stavba, ki se ogreva s toplotno črpalko zrak-voda z zalogovnikom. Razlika v tem primeru je že občutnejša. To gospodinjstvo bo po novem (316 evrov) za omrežnino plačevalo skoraj 100 evrov manj (413,7 evra).

Letni obračun omrežnine 4-članskega gospodinjstva v hiši. FOTO: Bralec icon-expand

Različno ovrednoteni časovni bloki ter višja in nižja sezona bosta uporabnike usmerili v spremembe vedenja, si želijo na Agenciji za energijo in pričakujejo, da bo nov sistem omogočil znižanje stroškov omrežnine s premikom odjema v obdobja, ko je omrežje manj obremenjeno. Direktorica Agencije Duška Godina priznava, da imajo veliko dela s pojasnjevanjem delovanja novega omrežninskega sistema, ki bo v veljavo stopil prvega julija letos in hkrati potrjuje naše izračune. "Prilagoditev je priložnost, ne dolžnost, da se bo za gospodinjstva ob nespremenjenih navadah strošek omrežnine, ki predstavlja pomemben del končnega računa, na letni ravni nekoliko znižal."

A to ne velja za vse gospodinjske odjemalce. Tisti, odjemalci, ki bistveno bolj obremenjujejo omrežje denimo s kombinacijo sončne elektrarne, električnega vozila, toplotne črpalke in morebitnih večjih porabnikov kot so savne in bazeni ter sedaj plačujejo nesorazmerno nizko omrežnino, bodo morali plačati več. Tak primer je po njenem tri članska družina z obračunsko močjo 6 kilovatov, ki zdaj plačuje 65 evrov omrežnine letno. Enočlansko gospodinjstvo s prav tako dogovorjeno obračunsko močjo šest kilovatov, ki se ogreva na plin ali daljinsko ogrevanje, pa letno plača 100 evrov omrežnine. Po novem bo prvo gospodinjstvo plačalo 300 evrov omrežnine, a hkrati svetuje prilagoditev obračunske moči. Poraba elektrike bo naraščala hitreje kot razvoj omrežja Začasni trend padanja porabe električne energije (pretežno zaradi sprememb v Talumu) v Sloveniji se počasi končuje oziroma obrača navzgor. Pričakujejo več elektrifikacije tako v ogrevanju kot v prometu. Z dodajanjem novih proizvodnih kapacitet sonca pa bo elektro omrežje še bolj obremenjeno. Stroka je enotna, da bodo za namene nadgradnje potrebna velika vlaganja. Direktor Elektra Gorenjska Uroš Blažica izpostavlja, da bodo do leta 2030 potrebne več kot štiri milijarde evrov. Napovedan dvig omrežnin oziroma tarif, predviden za leto 2027, je zato pričakovan. "Trenutno je povprečje investicij v omrežje med 100 in 120 milijonov evrov letno. Ta znesek moramo potrojiti."

Načrt naložb v elektro omrežje do leta 2030 FOTO: GIZ Distribucije električne energije icon-expand

"Določen del investicij bomo lahko izvedli s pametnimi rešitvami, digitalizacijo, postavitvijo hranilnikov na območja z visoko proizvodnjo. Preostali del pa bo potrebno investirati v gradnjo novega omrežja. Če bo sončna elektrarna večja, bo potreben daljnovod, gradnja daljnovoda pa lahko traja tudi 10 let in več," izziv opisuje Jurij Klančnik iz Elesa.

Načrt dviga omrežnin FOTO: GIZ Distribucije električne energije icon-expand

Poplava vlog za sončne elektrarne, odpadla bo vsaka peta Morda bo nov obračun omrežnin nekoliko razbremenil omrežje, računa Blažica, a elektro-distribucijska podjetja bodo vseeno morala nositi breme posodobitve, a še več dela bodo imeli z vlogami za postavitev malih sončnih elektrarn. "Trenutno je v obdelavi 21.000 vlog za izdajo soglasij. A je odstotek zavrnjenih vlog je zrasel iz petih odstotkov pred nekaj leti na 17 odstotkov."

Na obdelavo čaka več kot 20.000 vlog za postavitev sončne elektrarne FOTO: GIZ Distribucije električne energije icon-expand

Naval vlog je posledica konca obdobja neto meritev. Za izvajalce- ponudnike sončnih elektrarn to pomeni konec nekajletnega donosnega obdobja, ko je bilo dela veliko za vse in začetek negotovosti pravi Bojan Horvat iz podjetja Enertec. Kljub vsemu verjame, da zanimanje ne bo povsem ugasnilo in pričakuje za polovico manj naročil. "Veliko uporabnikov je okoljsko ozaveščenih, kar pomeni, da bodo zagotovo ob napovedih nestabilnosti cen in podražitvah električne energije razmišljali o alternativnih virih oziroma menjavi energenta in potem vpeljavi tehnoloških rešitev. Drug znak pa je napoved države, da bo vzpodbujala investicije v sončne elektrarne v kombinaciji s hranilniki. Neuradno si bodo gospodinjstva lahko omislila samo hranilnike."