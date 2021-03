Za nekdanji prvi dami Probanke novo sojenje zaradi domnevne poslovne goljufije

Obdolženi nekdanji članici uprave medtem že likvidirane banke sta bili za poslovno goljufijo pred dobrima dvema letoma obsojeni vsaka na leto in enajst mesecev pogojne zaporne kazni, a sta uspeli s pritožbo na višjem sodišču. Višji sodniki so med drugim pritrdili pritožbenim navedbam, da je v obrazložitvi sodbe opisani eventualni naklep v nasprotju z vsebino izreka sodbe.

Specializirano državno tožilstvo vztraja pri obtožbi, da sta podjetnika in dolgoletna komitenta banke Srečka Šamperla in Mirana Igercazavedli s tem, ko je banka leta 2011 tudi s pomočjo njunega denarja skušala odpraviti kapitalsko neustreznost. Ker namreč Probanka v času splošne krize ni našla primernih investitorjev, je k poslom privabila nekatere njihove dolgoletne komitente in jih prepričala v nakup delnic z obljubo o poznejšem ponovnem odkupu ali nadaljnji prodaji. Omenjeni podjetji naj bi bili s tem oškodovani za okoli 1,5 milijona evrov, izhaja iz obtožnice.