Za neposrečen pristanek air tractorja naj bi bil kriv pilot

Kot je pojasnil pilot, je z manevrom pristajanja pohitel zaradi vremenskih razmer in poslabšanja vidljivosti, tako pa je skušal tudi omogočiti varno pristajanje letalu za njim. Po ugotovitvah preiskovalca je tudi to prispevalo k temu, da pilot ni v celoti izvedel kontrolnega seznama za pristajanje, s tem pa tudi ne izvlekel pristajalnega podvozja, izsledke poročila povzema Dnevnik.

K incidentu je prispeval še vpliv napačne interpretacije zvočnega opozorilnega sistema na neizvlečeno podvozje. Po navedbah pilota je sistem deloval pravilno, a si je sam napačno razlagal položaj ročice za pristajalno podvozje predvsem zato, ker je komandna plošča pristajalnega podvozja postavljena v horizontalnem položaju z ročico v položaju naprej - nazaj, drugače od letal, ki imajo ročico za pristajalno podvozje v vertikalnem položaju z enakimi oznakami UP in DOWN (gor in dol), še piše v končnem poročilu.

Glavni preiskovalec in vodja službe za preiskovanje letalskih, pomorskih in železniških nesreč ter incidentov Toni Stojčevski je izpostavil, da je preiskovalni organ naštel več kot deset dogodkov v zadnjih desetih letih, ki vključujejo napačno konfiguracijo za pristajanje na vodi ali na pristajalni stezi z istim tipom letala (fire boss) proizvajalca Air Tractor. Ker gre za ponavljajočo se težavo v tujini, so potrebni strožji varnostni ukrepi, natančnejša regulacija in okrepljeno usposabljanje pilotov za prihodnje operacije, še navaja Dnevnik.