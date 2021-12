Za nepozabno darilo ni nikoli prepozno

V iskanju perfektnega darila zadnji trenutek? Podarite darilni bon , ki ga lahko brezskrbno natisnete doma in takoj postavite pod smrečico!

Zajtrk & Spa razvajanje : Vsi se strinjamo, da je zajtrk v Kristalni dvorani resnično poseben in nepozaben. Z nakupom tega voucherja pa lahko združite nepozaben zajtrk s celodnevnim spa razvajanjem v bazenu in svetu savn ter tako ne le podarite darilo, temveč celodnevno doživetje!

Za nakup Marjanovih priporočil in ostalih storitev v ponudbi kliknite na hotelov online voucher shop: po opravljenem nakupu boste e-voucher prejeli na vaš mail naslov in bon boste lahko takoj natisnili in ga podarili.