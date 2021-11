Za nepozabno igričarsko izkušnjo s PlayStation®5

PlayStation® je ena izmed najbolj priljubljenih igralskih naprav na svetu. Zakaj? Ker tukaj igra nima omejitev. Z najnovejšo različico PlayStation®5 boste izkusili nalaganje s svetlobno hitrostjo, pristnejšo izkušnjo igranja s čutnim odzivom, prilagodljive sprožilce in tehnologijo 3D-zvoka. S prilagodljivimi sprožilci konzole boste začutili dinamičen odziv napetosti, čutni odzivi konzole pa bodo zaznali odzivne vibracije v določeni igri za pravi občutek resničnosti. Z vgrajenim mikrofonom za nemoteno igranje s prijatelji boste še lažje sledili skupinski igri in se odpravili na razburljivo pustolovščino v svet, poln domišljije in napetih trenutkov.

Začutite igro kot še nikoli do sedaj: Playstation®5 x BRAVIA XR

Ste privrženci najpopularnejših klasik, kot so NBA, Call of Duty in Fifa, ki se letno nadgrajujejo, ali se raje preizkusite v novejših igrah, kot so recimo Assassin's Creed Valhalla, Ratchet & Clank: Rift Apart ali Spider-Man? Če želite vaši najljubši igri omogočiti, da pokaže ves svoj potencial, povežite PlayStation®5 s televizorji Sony BRAVIA XR™ in ustvarite »popoln par«. Televizorje BRAVIA XR odlikuje osupljivo realistična slika, polna živahnih barv in privlačnih kontrastov, ki jih dopolnjuje edinstvena tehnologija zvoka. Sony BRAVIA XRTM in PS5™ pa skupaj ustvarita izjemno igričarsko izkušnjo s pristno sliko in zvokom, ki vas bosta popeljala v samo središče dogajanja – ne glede na to, ali igrate igro ali gledate film.