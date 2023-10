Za njeno stranko očitki na račun ministrice Ajanović Hovnikove 'precej boleči'

V koaliciji še vedno vlada negotovost glede očitkov ministrici za javno upravo Sanji Ajanović Hovnik. Poslanka Svoboda Mojca Šetinc Pašek pravi, da so ti za stranko "precej boleči", in dodaja, da je v politiki pomemben tudi videz. V koalicijskih SD in Levici medtem z "nekaj slabega priokusa" še vedno pričakujejo neizpodbitna pojasnila ministrice.

Nad ministrico Sanjo Ajanović Hovnik se namreč v zadnjih dneh zgrinjajo očitki, povezani s stroški službene poti v New York in razpisom za nevladne organizacije, napovedana je tudi interpelacija o njenem delu. Poslanka Svobode Mojca Šetinc Pašek je danes dejala, da je za stranko, katere del je ministrica vse od njenih začetkov, zgodba o očitkih "precej boleča". Upa pa, da bo Ajanović Hovnikova znala jasno argumentirati in pojasniti svoja stališča. "V prvi vrsti pa je to stvar predsednika vlade in dotične ministrice," je dejala. Hkrati pa je Šetinc Paškova še poudarila, da sama osebno v politiki stavi na integriteto in videz. "Ne gre samo za kazenske odgovornosti, gre tudi za videz in politično odgovornost," je izpostavila.

icon-expand Sanja Ajanović Hovnik FOTO: Bobo

V zadnjih dneh so z izrazi neomajne podpore Ajanović Hovnikovi zadržani tudi koalicijski partnerji, ki pričakujejo nedvoumna pojasnila ministrice. Tako v SD kot Levici sicer zatrjujejo, da se o podpori v poslanskih skupinah podrobneje še niso pogovarjali. "Kar se tiče razpisa, osebno pričakujem res prepričljive dokaze, neizpodbitne argumente, zakaj to naj ne bi bilo sporno. Tukaj ne bi smelo biti izjem, ne glede na to, iz katere stranke prihaja minister," je danes poudarila poslanka Levice Nataša Sukič. Da nekaj slabega priokusa ostaja glede poteka omenjenega javnega razpisa, je danes dejal tudi poslanec SD Soniboj Knežak. Po njegovih besedah namreč z ministrstev, ki vodijo podobne razpise, odtekajo informacije. Tista podjetja, ki nudijo pomoč pri pripravi razpisa, včasih kontaktirajo potencialne prijavitelje že dva do tri mesece pred objavo razpisa, ponudijo pomoč, provizije pa se gibljejo med sedmimi in desetimi odstotki, je navedel. V luči teh očitkov tudi v SD še pričakujejo pojasnila ministrice.

Ajanović Hovnikova je sicer v sredo stopila pred kamere in precej podrobno pojasnjevala okoliščine glede omenjenega razpisa in službene poti. Napovedala je tudi, da bo koalicijskim partnerjem pojasnila podala v najkrajšem možnem času. Premier Golob pa je v sredinem pogovoru za STA potrdil, da njena pojasnila sprejema in da ministrica še uživa njegovo zaupanje. Premierjeva odločitev, koga bo imel v ekipi V koaliciji pa v zadnjih dneh odmevajo tudi napovedane menjave v Golobovi ministrski ekipi. Vladne vrste namreč zapuščata minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan in, če bo DZ potrdil njeno razrešitev, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko. V poslanskih skupinah vseh treh koalicijskih strank sicer poudarjajo, da je odločitev o menjavi posameznih ministrov v prvi vrsti v rokah predsednika vlade.