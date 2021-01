Za novega generalnega direktorja RTV Slovenija imenovan Andrej Grah Whatmough

Imenovanje novega generalnega direktorja RTVS je potrebno, ker se Kaduncu aprila izteče mandat. Mandat generalnega direktorja sicer traja štiri leta, izbrani kandidat pa ga bo nastopil 25. aprila.

Še pred glasovanjem so kandidati predstavili stališče do položaja in vloge RTVS v slovenskem medijskem prostoru, do medijske zakonodaje, ki ureja položaj zavoda, ter do ključnih izzivov na področju programskih, produkcijskih in poslovnih procesov ter na področju financ. Nato so imeli možnost mnenje o predstavitvah in kandidatih podati še sami programski svetniki.