Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Za Novoletni loto prodali že več kot tretjino potrdil

Ljubljana, 05. 12. 2025 11.58 | Posodobljeno pred 28 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
N.L.
Komentarji
5

V petih dneh je Loterija Slovenija za letošnji Novoletni loto prodala že skoraj tretjino naklade oziroma več kot 150.000 potrdil. Žrebanje bo na prvi dan novega leta.

"V izrednem krogu Lota je letos na voljo 450.000 potrdil, v skladu pa je 15.515 dobitkov v skupni vrednosti 2.786.991,78 evra," so sporočili z Loterije.

V žrebanju bodo letos podelili stanovanja v Ljubljani, Kopru in Mariboru, tri mesečne rente v višini 1500 evrov za obdobje 10 let ter devet novih dobitkov: 100 gramov naložbenega zlata. Žreb pa bo določil še 500 dobitkov po 250 evrov in 15.000 dobitkov po 50 evrov.

"Žreb, v katerem sodelujejo vsi imetniki vsaj ene kombinacije, bo potekal od najvišje do najnižje kategorije dobitkov, vsako že izžrebano potrdilo pa se iz nadaljnjega žrebanja izloči. V žrebanje bodo vključena vsa prodana potrdila," še napovedujejo na Loteriji.

Žrebanje bo 1. januarja 2026.
Žrebanje bo 1. januarja 2026. FOTO: Loterija Slovenije

Lani je bila omejena naklada 350.000 potrdil razprodana v nekaj tednih po objavi. Glavni dobitek, stanovanje v Ljubljani s pripadajočim parkirnim mestom in denarnim dobitkom 80.000 evrov, je srečnež vplačal v Šenčurju. Stanovanje v Kopru in dodatni denarni dobitek 75.000 evrov pa nekdo, ki je potrdilo vplačal v Bohinjski Bistrici.

Preberi še Stanovanja v Ljubljani, Kopru in Mariboru, zlato in še več kot 15.000 dobitkov
novoletni loto loterija stanovanje
Naslednji članek

Novomeški ortoped paciente preusmerjal v zasebno ordinacijo, kjer je operiral

SORODNI ČLANKI

Stanovanja v Ljubljani, Kopru in Mariboru, zlato in še več kot 15.000 dobitkov

Lani so podarili stanovanji, letos dobitkov še ne razkrivajo

Slovenija ima novega loto milijonarja

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Anion6anion
05. 12. 2025 12.32
Napačen podatek so objavili zavestno , Da bi ljudje še hitreje kupovali z mislijo da bodo hitro razprodane. Marketinški trik
ODGOVORI
0 0
Varnostnik na obali
05. 12. 2025 12.24
Dobro da NL ni visoko na kakšnem ministrstvu s takšno matematiko 😄
ODGOVORI
0 0
Free_Palestine
05. 12. 2025 12.21
+1
Loterija Slovenije lepo izkorišča trg nepremičnin in služi.
ODGOVORI
1 0
Damir Bukva Katyuša
05. 12. 2025 12.21
+2
Malo vas matematika j...
ODGOVORI
2 0
goričan
05. 12. 2025 12.13
+1
150000 tisoč od 450000 tisoč je ena tretjina, ne dve.
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385