Za Novoletni loto prodali že več kot tretjino potrdil

"V izrednem krogu Lota je letos na voljo 450.000 potrdil, v skladu pa je 15.515 dobitkov v skupni vrednosti 2.786.991,78 evra," so sporočili z Loterije.

V žrebanju bodo letos podelili stanovanja v Ljubljani, Kopru in Mariboru, tri mesečne rente v višini 1500 evrov za obdobje 10 let ter devet novih dobitkov: 100 gramov naložbenega zlata. Žreb pa bo določil še 500 dobitkov po 250 evrov in 15.000 dobitkov po 50 evrov.

"Žreb, v katerem sodelujejo vsi imetniki vsaj ene kombinacije, bo potekal od najvišje do najnižje kategorije dobitkov, vsako že izžrebano potrdilo pa se iz nadaljnjega žrebanja izloči. V žrebanje bodo vključena vsa prodana potrdila," še napovedujejo na Loteriji.