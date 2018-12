Za novoletno darilo pocenitev bencina in dizla

Za liter prvega bo treba odšteti 1,183 evra oz. 3,5 centa manj, dizel pa se bo pocenil za 5,5 centa na 1,194 evra, piše na spletni strani gospodarskega ministrstva.

Naftni trgovci cene 100-oktanskega bencina in kurilnega olja ter 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah določajo sami. Drugod po državi so cene 95-oktanskega bencina in dizla regulirane.

Določajo se v skladu z uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov na vsakih 14 dni, po metodologiji, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Pri izračunu modelske cene se upošteva tudi biokomponenta.

Še pred desetimi leti sta bili ceni za obe vrsti pogonskega goriva nižji od enega evra za liter. Prvi dan leta 2009 je liter 95-oktanskega bencina stal 82,7 centa, torej se je v desetih letih podražil za 43 odstotkov. Medtem se je cena litra dizelskega goriva, ki je bila 1. januarja 2009 pri 91,4 centa, zvišala za nekaj manj kot 31 odstotkov.