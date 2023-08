Za nujno pomoč prizadetim v nedavnih neurjih 1,1 milijona evrov

Ministrstvo za finance bo na podlagi sprejetega sklepa vlade za nujno pomoč prizadetim v močnih neurjih v času od 12. julija do 2. avgusta 2023 zagotovilo sredstva iz splošne proračunske rezervacije. Dodeljena sredstva se bodo razporedila v finančni načrt ministrstva za obrambo, so ob tem sporočili s finančnega ministrstva.

Kako pa bodo dober milijon evrov, ki so ga zagotovili kot interventni ukrep za zagotovitev osnovnih življenjskih pogojev za zavarovanje zdravja in življenja ljudi, preprečitev nadaljnje škode in zagotovitev drugih osnovnih pogojev za življenje prizadetih v močnih neurjih, razporedili? Vlada je na dopisni seji odločila, da Rdečemu križu Slovenije za sofinanciranje nabave najnujnejših sredstev in izvedbo najnujnejših sanacijskih del na stanovanjskih objektih zagotovi sredstva v višini 500.000 evrov. Slovenski karitas bodo prav tako namenili sredstva v višini 500.000 evrov, Evangeličanski humanitarni organizaciji Podpornica pa v višini 100.000 evrov. Dobrodelne organizacije bodo prizadetim pomoč dodeljevale v sodelovanju z občinami.

Skupno je bilo v navedenem obdobju prizadetih več tisoč objektov in ugotovljenih več kot 10.000 različnih dogodkov. Ob več neurjih s točo, obilnimi padavinami in orkanskim vetrom je bilo skupno prizadetih več kot 190 občin. Na mnogih območjih je toča uničila poljščine, nasade in pridelke. Številna gospodinjstva po Sloveniji so utrpela hujšo škodo na objektih in opremi.

Zaradi močnega neurja z dolgotrajnimi nalivi, močnim vetrom, točo in poplavljanjem hudournikov v večjem delu Slovenije v času od 12. julija do 2. avgusta 2023 so bila prizadeta številna gospodinjstva. Neurja so povzročila veliko gmotno škodo tako na infrastrukturi kot tudi na kmetijskih zemljiščih, gozdovih ter na stanovanjskih in gospodarskih objektih.

Vlada je ministrstvu za obrambo oziroma Upravi RS za zaščito in reševanje naložila, da za izvrševanje omenjenega sklepa v sodelovanju z občinami in Rdečim križem Slovenije, Slovensko karitas ter Evangeličansko humanitarno organizacijo Podpornica določi kriterije in postopke za dodeljevanje pomoči. Ob tem pa tudi, da se pravice porabe za zagotovitev finančnih sredstev v višini 1.100.000 evrov zagotovijo iz sredstev splošne proračunske rezervacije.

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v enajsti alineji 36. člena kot državno pristojnost določa pomoč pri odpravljanju posledic naravnih nesreč, da se zavaruje zdravje in življenje ljudi, premoženja, kulturna dediščina in okolje, prepreči nastajanje nadaljnje škode in zagotovi druge osnovne pogoje za življenje.

Predstavniki Rdečega križa Slovenije, Slovenske karitas in Evangeličanske humanitarne organizacije Podpornica so obiskali posamezna območja, ki so jih prizadela neurja, ter posameznikom in družinam, ki so utrpeli škodo tako na stanovanjskih kot tudi na gospodarskih objektih, pomagali na različne načine, nekaterim tudi z manjšimi vsotami finančne pomoči. Navedene organizacije prejemajo vse več prošenj za pomoč, so sporočili z vlade.

Pomoč se bo prizadetim posameznikom in družinam dodeljevala na podlagi prejetih vlog v sodelovanju z občinami. Uprava RS za zaščito in reševanje pa bo za dodeljevanje sredstev v sodelovanju z občinami, Rdečim križem Slovenije, Slovensko karitas in Evangeličansko humanitarno organizacijo Podpornica pripravila kriterije in postopke za dodeljevanje pomoči.