Za obnove vrtcev in šol v naslednjih treh letih 72,5 milijona evrov

Do sredstev bodo upravičene občine, ki so se prijavile na zadnji razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu in izpolnjujejo vse pogoje in merila iz razpisa, a zaradi omejenih sredstev njihovi projekti na razpisu niso bili izbrani.

Z ministrstva za izobraževanje so dodatno sporočili, da bo do dodatnih sredstev za sofinanciranje upravičenih še predvidoma 46 projektov v vrtce in 40 projektov v osnovno šolstvo. V maju so že bila zagotovljena sredstva v višini 43 milijonov evrov za 13 projektov v vrtcih in 27 projektov v osnovnem šolstvu.

Za vlaganje v vzgojno-izobraževalne zavode bo tako v proračunskem obdobju med letoma 2021 in 2024 namenjenih skupno 115,5 milijona evrov za 126 projektov.

Ministrstvo bo letos sredstva zagotovilo s prerazporeditvijo znotraj svojega finančnega načrta, za prihodnji dve leti pa načrtujejo sredstva v okviru priprave rebalansa proračuna za leto 2022 in priprave proračuna za leto 2023.

Ministrica Simona Kustec je že v sredo na srečanju z župani napovedala, da bo vlada danes obravnavala predlog, da bi še letos zagotovili podporo vsem projektom investicij v šole, ki so izpolnjevali pogoje razpisa, a niso bili izbrani. Podobno velja za investicije v športno infrastrukturo.