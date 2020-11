Za obnovo doma na Okrešlju država namenila 200.000 evrov

Pomoč države, ki so ga planinci že težko pričakovali, je končno prispela, saj je bilo Planinsko društvo Celje-Matica uspešno pri kandidaturi na razpisu ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za podporo planinski športni in večnamenski rekreacijski infrastrukturi. Planinskemu društvu bo tako 80 odstotkov obnove krila država.

Planinsko društvo Celje-Matica, ki je lastnica koče, si je že več mesecev prizadevala za pridobitev dodatnih sredstev za obnovo Frischafovega doma na Okrešlju. Sredstva so zbirali z prostovoljnimi prispevki, nekaj pa ga je primaknila tudi Planinska zveza. Svoje del je obljubila tudi država. Predsednik društva Brane Povše je že julija za naš portal povedal, da "če bo ta denar prišel do nas, potem smo tako rekoč že na konju".

Planinsko društvo je uspešno kandidiralo na razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in pridobilo predvidenih 200.000 evrov nepovratnih sredstev za obnovo doma. Pri planinskem društvu pravijo, da je celotna vrednost projekta ocenjena na 325.445 evrov, kjer 80 odstotkov krije država, 20 odstotkov sredstev pa zagotovi upravičenec. S temi sredstvi bodo pokrili obrtniško-inštalacijska dela, stroške, ki so nastali pri pripravi projektne dokumentacije in gradbeni material.

icon-expand FOTO: Andraž Purg icon-chevron-left icon-chevron-right

Za gradnjo novega doma na Okrešlju, pa je bilo vse pripravljeno že letos avgusta. Takrat jim je na pomoč priskočila tudi Slovenska vojska, ki je s skoraj 40 helikopterskimi naleti na Okrešelj prevozila kar 5 ton cementa, 14 ton armaturnih mrež in drugega betonskega železa za temeljno ploščo. Gradbeno dovoljeno so pridobili že julija, pripravljalna dela za gradnjo so že tudi stekla, saj so temelji za nov dom že položeni.

Nova koča bo stala na istem mesti, kot je stara, in bo približno enako velika. Od stare bo ostala le klet. Ležišč bo nekaj manj, zgrajena pa bo po sodobnih kriterijih.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke