Za obnovo Zaloške ceste ena ponudba in še ta predraga

Ker ponudba s 16,2 milijona evrov brez davka in 19,8 milijona evrov z davkom presega zagotovljena sredstva za izvedbo projekta, Mestna občina Ljubljana naročila ni oddala. Po pravnomočnosti te odločitve bo skladno z uveljavljeno prakso izvedla nov postopek oddaje javnega naročila, in sicer bo ponudnika povabila h konkurenčnemu postopku s pogajanji.

Ljubljanska občina je javno naročilo objavila avgusta, do sredine septembra, ko se je iztekel rok za oddajo ponudb, pa je prejela zgolj eno ponudbo. To so v skupnem nastopu oddali KPL iz Ljubljane, Trgograd iz Litije in ljubljanski PZG, je razvidno iz objave na portalu javnih naročil.

Obsežna naložba bo poleg obnove dotrajanega vozišča na eni od ljubljanskih vpadnic prinesla tudi ureditev kolesarskih in površin za pešce, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije in dela podzemne komunalne infrastrukture.

Prenova bo zajela približno 2,5 kilometra Zaloške ceste, medtem ko naj bi zahtevnejšo obnovo preostanka Zaloške ceste do območja UKC Ljubljana izvedli v prihodnjih letih. Vrednost projekta je bila v občinskem proračunu ocenjena na nekaj več kot 17 milijonov evrov, pri čemer naj bi bilo približno 6,5 milijona evrov zagotovljenih iz evropskih sredstev.

Zaloška cesta bo tudi po prenovi ostala štiripasovna mestna prometnica z dvema voznima pasovoma v vsako smer. Bolj varne in prijazne za uporabnike pa naj bi bile površine za pešce in kolesarje. Projektna dokumentacija predvideva približno dva metra široki kolesarski stezi in dva metra široki pešpoti na obeh straneh ceste, kjer prostorske možnosti to dopuščajo. Na posameznih ožjih odsekih bosta kolesarski površini široki približno 1,5 metra.

Projekt so na občini zastavili podobno kot prenovo Dunajske ceste pred leti, za katero so, tako kot je predvideno za prenovo Zaloške ceste, prejeli evropska sredstva za prenovo kolesarskih in peš površin. Pri prenovi Dunajske ceste je sicer na primer občina na večini trase kolesarsko stezo uredila v širini 1,25 metra, so pred časom spomnili na portalu N1.

Gradnja bo po dokumentaciji predvidoma potekala ob delnih zaporah, med asfaltiranjem pa tudi ob popolnih zaporah posameznih etap. Dela bo izbrani izvajalec moral dokončati v 10 mesecih.