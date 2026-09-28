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Slovenija

Za obnovo Zaloške ceste ena ponudba in še ta predraga

Ljubljana, 28. 09. 2026 18.53 pred 27 minutami 2 min branja 5

Avtor:
STA N.L.
Zaloška cesta

Mestna občina Ljubljana je na javnem naročilu za obnovo Zaloške ceste med vzhodno obvoznico in Kajuhovo ulico prejela eno ponudbo. Oddali so jo KPL, Trgograd in PZG, njena vrednost je 16,2 milijona evrov brez davka. Ker to presega zagotovljena sredstva, občina naročila ni oddala in bo izvedla postopek s pogajanji.

Ljubljanska občina je javno naročilo objavila avgusta, do sredine septembra, ko se je iztekel rok za oddajo ponudb, pa je prejela zgolj eno ponudbo. To so v skupnem nastopu oddali KPL iz Ljubljane, Trgograd iz Litije in ljubljanski PZG, je razvidno iz objave na portalu javnih naročil.

Ker ponudba s 16,2 milijona evrov brez davka in 19,8 milijona evrov z davkom presega zagotovljena sredstva za izvedbo projekta, Mestna občina Ljubljana naročila ni oddala. Po pravnomočnosti te odločitve bo skladno z uveljavljeno prakso izvedla nov postopek oddaje javnega naročila, in sicer bo ponudnika povabila h konkurenčnemu postopku s pogajanji.

Projekt so na občini zastavili podobno kot prenovo Dunajske ceste pred leti.
Projekt so na občini zastavili podobno kot prenovo Dunajske ceste pred leti.
FOTO: Damjan Žibert

Obsežna naložba bo poleg obnove dotrajanega vozišča na eni od ljubljanskih vpadnic prinesla tudi ureditev kolesarskih in površin za pešce, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije in dela podzemne komunalne infrastrukture.

Obnova pri UKC LJ v prihodnjih letih

Prenova bo zajela približno 2,5 kilometra Zaloške ceste, medtem ko naj bi zahtevnejšo obnovo preostanka Zaloške ceste do območja UKC Ljubljana izvedli v prihodnjih letih. Vrednost projekta je bila v občinskem proračunu ocenjena na nekaj več kot 17 milijonov evrov, pri čemer naj bi bilo približno 6,5 milijona evrov zagotovljenih iz evropskih sredstev.

Zaloška cesta bo tudi po prenovi ostala štiripasovna mestna prometnica z dvema voznima pasovoma v vsako smer. Bolj varne in prijazne za uporabnike pa naj bi bile površine za pešce in kolesarje. Projektna dokumentacija predvideva približno dva metra široki kolesarski stezi in dva metra široki pešpoti na obeh straneh ceste, kjer prostorske možnosti to dopuščajo. Na posameznih ožjih odsekih bosta kolesarski površini široki približno 1,5 metra.

Projekt so na občini zastavili podobno kot prenovo Dunajske ceste pred leti, za katero so, tako kot je predvideno za prenovo Zaloške ceste, prejeli evropska sredstva za prenovo kolesarskih in peš površin. Pri prenovi Dunajske ceste je sicer na primer občina na večini trase kolesarsko stezo uredila v širini 1,25 metra, so pred časom spomnili na portalu N1.

Gradnja bo po dokumentaciji predvidoma potekala ob delnih zaporah, med asfaltiranjem pa tudi ob popolnih zaporah posameznih etap. Dela bo izbrani izvajalec moral dokončati v 10 mesecih.

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Zaloška cesta Mestna občina Ljubljana javno naročilo obnova cest

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KOMENTARJI5

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Sirhakel77
28. 09. 2026 19.24
UI oravi takole.... Povprečni strošek izgradnje nove ceste v državah EU se močno razlikuje glede na vrsto ceste, teren in lokacijo, preračunano na tekoči meter (1 meter dolžine ceste) pa znaša: Navadne dvopasovne ceste: od 2.000 € do 3.000 € na tekoči meter (oz. 2 do 3 milijone € na kilometer).Hitre ceste: približno 6.200 € na tekoči meter (oz. 6,2 milijona € na kilometer).Avtoceste: v povprečju od 7.000 € do 13.000 € na tekoči meter (oz. 7 do 13 milijonov € na kilometer). Te ponudbe v Ljubljani so pa cca 8.000 eur na m1 samo za obnovo... Krasno ane.
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0 0
kala 09
28. 09. 2026 19.19
Koliko 15 milijonov,,,trenutno zmaga ta mesec. To vse skupaj ni vredno 2 milijona.
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+1
1 0
patriot11
28. 09. 2026 19.17
Za tak velik projekt bi se moralo potegovati najmanj 5 ponudnikov, a zakaj bi drug drugemu zbijali ceno.
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+1
1 0
Slavko BabIč
28. 09. 2026 18.54
Vse dogovorjeno med ponudniki! Ta javna naročila so povsem zabredla!
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+4
5 1
genius2013
28. 09. 2026 19.11
Pa Janko mora dobiti še svojih 10%..
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+3
3 0
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