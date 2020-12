Za obsežen nalet v trojanskem predoru kriva neprilagojena hitrost in varnostna razdalja

Voznik tovornjaka je najprej trčil najprej v osebno vozilo, potem pa še v tovornjak, ki je po podatkih policije stal zaradi razmer v prometu. Zaradi neprilagojene hitrosti in prekratke varnostne razdalje v predoru sledi nalet še devetih tovornjakov. "Tudi sama konfiguracija vozila je takšna, da če se voziš na prekratki razdalji ne vidiš daleč pred seboj, torej ne moreš videti tovornega vozila in kaj se s prometom spredaj dogaja, posledično pa vozniki reagirajo prezgodaj," razlaga Vavpotič.

V posnetku nesreče darsovih nadzornih kamer v trojanskem predoru se tovornjaki zaletavajo eden v drugega, vmes je ostal ujet še voznik manjšega tovornega vozila. Zelo nevarno, večtonska vozila se toliko težje ustavijo, opozarjajo policisti. "Zelo je pomembno, da imajo zadostno varnostno razdaljo in vozijo s prilagojeno hitrostjo, kajti samo tako lahko preprečijo nastanek nesreče in katastrofo, ki se je zgodila včeraj," opozarja Mirko Vavpotič , pomočnik komandirja PPP Ljubljana.

Toliko huje je, če se nesreča zgodi v predoru, kjer sta dva pasova, vozniki se namreč nimajo kam umakniti, "posledično, če ne vozimo s prilagojeno hitrostjo, da bi se pred oviro lahko ustavili, se zaletimo v to oviro. To je bil tudi vzrok za včerajšnjo nesrečo," pojasnjuje policist.

Na počivališču med nadzorom vprašamo voznike, kako spoštujejo varnostno razdaljo in hitrosti. "Imam aktiven tempomat, ko tovornjak sam zavira, ni problem," pove eden, drugi zaupa varnostni razdalji. Vozniki pa opozarjajo tudi na drugo plat. "Tovornjaki nimajo razdalje. Včasih osebni avtomobil skoči pred tebe, te zavira, potem pa zaradi premalo varnostne razdalje pride do takih hudih prometnih nesreč," razlaga eden izmed voznikov.

Vozniki priznavajo tudi, da so kolegi pogosto v časovnih stiskah, a to ne more in ne sme biti razlog za tako hude prometne nesreče. "Mi ne moremo voziti namesto njih, zato je res potrebno, da bi se vsi zavedali, da s svojim doprinosom naredijo tudi za druge nekaj in preprečijo morebitne prometne nesreče," še poziva Mirko Vavpotič.

Sploh pa večja pozornost ni odveč v zimskem času, ko so ceste pogosto mokre, poledenele in zasnežene. Zavorne poti so v takih razmerah precej daljše.