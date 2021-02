Tožilstvo za obtožene predlaga zaporno kazen in prepoved opravljanja poklica

Ključni očitek v 500 strani dolgi obtožnici je, da je več zdravnikov in drugih zaposlenih v nekaterih zdravstvenih zavodih na svoje bančne račune doma in v tujini prejemalo denar, v nekaterih primerih tudi gotovino, za protiuslugo pa so še naprej naročali medicinski material pri določenem dobavitelju. V središču afere se je znašlo podjetje Emporio Medical, za katerega je tožilstvo prepričano, da je podjetje dajalo darila zdravnikom, ti pa naj bi za protiuslugo še naprej naročali medicinski material pri določenem dobavitelju.

"Gre za strokovnjake, ki so izjemno pomembni za slovenski zdravstveni sistem. Vendar prav to, da so sprejemali podkupnine v tako krhkem in občutljivem sistemu, njihova dejanja dela še posebej zavržna," je dejal tožilec v več ur trajajočih zaključnih besedah.

Krumpak je danes za nekdanjega predstojnika ortopedske klinike ljubljanskega kliničnega centra Vaneta Antoliča predlagal eno leto in osem mesecev zaporne kazni ter plačilo 10.000 evrov denarne kazni. Prav tako je predlagal, da se Društvu za razvoj ortopedije odvzame nedovoljeno prejeto nagrado v višini 20.000 evrov.

Za vodjo oddelka za kirurgijo hrbtenice na ljubljanski ortopedski kliniki Roka Vengusta je tožilec predlagal dve leti in šest mesecev zaporne kazni ter 15.000 evrov denarne kazni, pa tudi odvzem sprejete nagrade v višini okoli 32.000 evrov.

Odvzem nedovoljene nagrade tožilstvo predlaga tudi za nekdanjega vodjo ortopedije v celjski bolnišnici Sama Karla Fokterja, in sicer v višini 6100 evrov. Poleg prejemanja nedovoljenih daril mu tožilstvo očita še kaznivo dejanje ponareditve ali uničenja poslovnih listin, za kar je predlagalo enovito kazen enega leta in šest mesecev zapora ter 6000 evrov stranske denarne kazni.