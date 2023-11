Za odstranitev 1700 ton onesnaženega mulja s Koroškega se je odzval en ponudnik

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je javno naročilo za odvoz okoli 1700 ton onesnažene zemljine oz. mulja objavilo 30. oktobra letos, ponudbe pa zbiralo do torka do 10. ure. Kot so ob objavi razpisa navedli na ministrstvu, je bila sprejeta odločitev, da nevaren mulj odpeljejo v tujino, kjer ga bodo remediirali oz. očistili nevarnih kovin.