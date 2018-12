Za odvečno embalažo odgovarjajo trgovci, ki jo dajo na police

Prebivalci krajev z odpadnimi odlagališči in ločevalnicami odpadkov so leta klicali vlado na pomoč. Odpadki so se kopičili, med drugim tudi odpadne sveče, ki prinašajo nevarnost požarov in onesnaženja okolja. Ker podjetja, ki so se s tem ukvarjala, niso hotela več pobirati odpadne embalaže, je okoljski minister Jure Leben pripravil interventni zakon, ki bo počistil nesnago po državi.