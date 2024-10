Za ogled stanovanja je zahteval sliko dokumenta, nato se ni več oglasil

Številni so tako nasedli tudi prevari z oglasom, ki se je pojavil na eni od nepremičninskih spletnih strani Nepremicnine.net. 48 kvadratnih metrov veliko enosobno stanovanje, ki je na območju Bežigrada obljubljalo tudi eno parkirno mesto. Na fotografijah pa čisto, svetlo in urejeno stanovanje – soba, hodnik, kuhinja in jedilnica ... sicer brez fotografije kopalnice. In mesečna najemnina? 550 evrov.

Kmalu je ugotovila, da odgovora ne bo prejela, po pogovoru s prijateljem pa je izvedela, da je morda situacija še veliko hujša. Povedal ji je, da so se na spletu pojavili lažni oglasi z oddajanjem stanovanja, pri katerih domnevni lastnik od potencialnih najemnikov zahteva fotografije osebnih dokumentov. Odpravila se je na Policijo, kjer so ji svetovali, naj si iz varnostnih razlogov naredi novo osebno izkaznico.

Tako ji je ponudnik stanovanja, ki se je podpisal kot Marko , sporočil v zapisu. Ana pa je, v želji, da bi si čim prej uredila stanje s prebivališče, nemudoma poslala zahtevane informacije in fotografije. Nato pa nič. Čakala je na odgovor, vendar ga ni dobila. Po enem dnevu se je zato odločila, da preveri, kaj se dogaja, in Marku poslala še eno sporočil: "Zdravo, kako kaže z ogledom?"

"Pozdravljeni. Pisali ste mi za stanovanje. Ker sem poslovno odsoten, vas prosim, da mi v pogovor napišete vašo kontaktno številko in pa slikate osebno izkaznico z obeh strani. Kontaktirala vas bo moja žena, ki je tudi agentka. Z njo se boste dogovorili za ogled in vse nadaljnje informacije."

Na portalu Nepremicnine.net so nam na novinarska vprašanja, ali so zasledili tovrstne lažnive oglase, odgovorili, da so sicer edini nepremičninski medij, ki kontrolira oglase pred objavo. "Večino goljufij zaznamo in oglasa ne uvrstimo na portal. Vendar pa goljufi seveda spreminjajo taktike in poskušajo na vse možne načine," so nam povedali.

Zagotovili so še, da so tudi omenjeni oglas, ki sicer ni kazal znakov goljufije, po pritožbi uporabnika dodatno preverili in nato odstranili. "Pri vseh oglasih opozarjamo na previdnost ter svoje uporabnike obveščamo, naj bodo pozorni na spletne goljufije," so dodali. Žal pa, da se takšne stvari dogajajo zadnjih 20 let: "Vse pritožbe rešujemo in jih uredimo. Tudi v sodelovanju s Policijo."