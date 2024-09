Za okoli 276.700 šolarjev se danes začenja novo šolsko leto

Na prvi šolski dan bo minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda pozdravil prvošolce Osnovne šole Josipa Plemlja na Bledu. Felda je pred začetkom šolskega leta vsem zaželel veliko uspeha. Izrazil je željo, da vsak po svojih močeh doprinese k soustvarjanju varnega in spodbudnega učnega okolja, da bo šola prostor, ki s posredovanim znanjem odpira vrata v svet sanj in želja.

V srednji šoli se izboljšujejo pravice do opravljanja mature v dveh delih in dveh zaporednih rokih za športnike. Uvaja se tudi tečaj slovenščine za dijake, katerih materni jezik ni slovenščina ali niso končali osnovnošolskega izobraževanja v Sloveniji oz. so se vanj prvič vključili v devetem razredu osnovne šole.

Z novim šolskim letom se v osnovnem in srednjem šolstvu obeta vrsta novosti. Med drugim se uvaja postopoma prenovljeni koncept razširjenega programa, za tretješolce bo obvezno nacionalno preverjanje znanja, ki je bilo doslej obvezno v šestem in devetem razredu, prvošolci pa se bodo učili prvega tujega jezika.

Prvi dan šole je vedno znova priložnost, da se voznike, otroke in starše spomni na pomembnost varnega in odgovornega obnašanja na cesti, ki otrokom omogoča varno pot v šolo. V tem smislu poteka tudi nacionalna preventivna akcija 'Varno v šolo' z geslom 'Srce prometne varnosti smo vsi'.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je sicer v poslanici ob današnjem prvem šolskem dnevu šolarje in dijake spomnila, da šola poleg učenja predstavlja tudi priložnost za razvoj socialnih veščin in učenje o tem, kaj pomeni biti dober človek, nekdo, ki sprejema in ceni drugačnost, ki se zaveda skupnosti, ne le svojih potreb.

Prvi dan novega šolskega leta, predvsem za tiste, ki bodo v šolske klopi sedli prvič, po besedah Pirc Musarjeve prinaša posebno vznemirjenje. Predsednica republike si želi, da bi ta zagon in pozitivno vznemirjenje s seboj nosili še celo šolsko leto, pa tudi pozneje.

Šola namreč otrokom in mladostnikom po prepričanju predsednice daje vznemirljivo priložnost, da svojemu znanju dajo nove razsežnosti, da se naučijo drugače gledati na svet in širijo svoja obzorja.

Čeprav so nove informacije in novo znanje zelo pomembni za osebni napredek in odnos do sveta, pa je šolarjem in dijakom položila na srce, naj ne pozabijo, da šola predstavlja tudi priložnost za razvoj socialnih veščin in učenje o tem, "kaj pomeni biti dober človek, človek, ki rad pomaga drugim".

"Na šolskih hodnikih se ponuja priložnost, da se naučite sprejemati in ceniti drugačnost. Da vaše misli niso usmerjene samo na vas in vaše potrebe, temveč da začutite, kaj pomeni biti del širše skupnosti," je izpostavila.

Tudi vsem, ki so vpeti v pedagoško delo, Pirc Musarjeva želi, da bi skozi celotno šolsko leto čutili vznemirjenje, saj da novo šolsko leto prinaša priložnost, da prek podajanja znanja otrokom spreminjajo življenja na bolje, jih opremljajo z znanjem in z vrednotami.

"Opravljate izjemno pomembno poslanstvo. Poslanstvo, ki na čisto vsakem otroku pusti pečat. Otrokom sem zaželela, da bi v šoli razvijali tudi socialne veščine, vas pa prosim, da jim to omogočite in jih pri tem spodbujate," je zapisala predsednica republike.

Novo šolsko leto bo po njenem prepričanju zagotovo prineslo številne nove izzive, tako pozitivne kot tudi kakšnega negativnega. Vse odgovorne v šolah je pozvala, naj v primerih, ko bodo zaznali primere medvrstniškega nasilja, ukrepajo takoj in odločno, saj da si je treba ob tem pojavu prizadevati za ničelno toleranco do brezbrižnosti. "Naj bo to vaše vodilo: poudarjajte družbeno odgovornost in negujte solidarnost," je navedla.

Vsem, ki so del vzgojno-izobraževalnega procesa, je zaželela, da bi se na šolskih poteh, hodnikih in dvoriščih počutili čim bolje, predvsem pa varne in sprejete. "A da bi vsi imeli varnost in da bi bili vsi sprejeti kljub različnostim, moramo vse to nuditi tudi drugim," je bila jasna.