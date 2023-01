Za okoli polovico šolarjev so se začele zimske počitnice

Šolarji vzhodnega dela Slovenije so se letos nekoliko prej kot običajno razveselili zimskih počitnic. Razlog za premik začetka letošnjih zimskih počitnic je nordijsko svetovno prvenstvo, ki bo konec februarja potekalo v Planici. Številni jih bodo preživeli aktivno, za učence in dijake pa so veliko aktivnosti pripravili tudi v društvih Zveze prijateljev mladine.

Številne aktivnosti, ki se jih bodo otroci lahko udeležili med počitnicami, so pripravili pri Zvezi prijateljev mladine (ZPM) Maribor. Med drugim bodo organizirali delavnice, v okviru katerih bodo lahko slikali, risali in oblikovali živali, naučili pa se bodo tudi, kako se živali znajdejo pozimi. Organizirali pa bodo tudi drsanje, doživljajsko igrišče in sredin izlet, v okviru katerega bodo otroci lahko obiskali termalni park Thermana. Medtem bo Športna zveza Celje vsem mladim omogočila brezplačno udeležbo v različnih športnih aktivnostih, ki se bodo odvijale na celjskih športnih objektih. Udeležili se bodo lahko kegljanja, plavanja, drsanja, športnega plezanja, igranja badmintona in namiznega tenisa.

icon-expand Zimske šolske počitnice FOTO: Shutterstock

Za pestro dogajanje bo poskrbljeno tudi na Rogli, kjer poleg smučanja in teka na smučeh ponujajo tudi aktivnosti za tiste, ki ne smučajo. Na Rogli imajo namreč tudi adrenalinsko sankališče Zlodejevo in otroški snežni park, ponujajo se možnosti pohodov in krpljanja, dodano vrednost predstavljata tudi povezava Rogle s termalnim zdraviliščem Terme Zreče in s potjo med krošnjami dreves. Do petka bo na počitnicah 85.684 učenk in učencev ter 34.970 dijakinj in dijakov z območja Jugovzhodne Slovenije - Koroške, Podravske, Pomurske, Savinjske in Posavske statistične regije.