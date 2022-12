Trgovinska zbornica pozdravlja ukrepe, a ima tudi zadržke

V državah članicah so že implementirali ukrepe, TZS pa pozdravlja rešitve tistih držav, ki so uspele s hitrimi, jasnimi in transparentnimi ukrepi podjetjem zagotoviti njihov nadaljnji obstoj, pri čemer pa njihova konkurenčnost ni ogrožena.

V TZS nadaljujejo z aktivno razpravo s člani zaradi obsega in resnosti situacije v gospodarskih družbah in na trgu, ki je posledica še vedno visokih cen elektrike. Pravijo, da so bili sicer nekateri njihovi predlogi upoštevani, ne pa tudi predlog za določitev cenovne zavore po vzoru nekaterih drugih držav. Na TZS so zaskrbljeni, da če ukrepi po svoji višini in cilju v predlogu zakona ne bodo dosegli svojega namena, to je ublažitve energetskih stroškov in ohranitve poslovanja podjetij, bodo v pomladnem obdobju 2023 lahko nastopile tudi resne motnje v gospodarstvu.