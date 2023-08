Za onesnaženje na Ljubljanskem barju je kriva namočenost tal v povezavi z gnojenjem

Vzorci vode iz onesnaženega Bevškega grabna, ki jih je analizirala Agencija RS za okolje (Arso), so pokazali, da je obremenitev nastala zaradi izredne namočenosti tal v povezavi z gnojenjem. S tem so zavrnili sume, da je za onesnaženje krivo morebitno nezakonito odloženo komunalno blato.

Arso je terenski ogled in vzorčenje opravila prejšnjo sredo, izsledki pa so pokazali, da Bevški potok ni imel bistvenega vpliva na Ljubljanico, saj so bile vrednosti analiziranih parametrov pred izlitjem Bevškega potoka v Ljubljanico in po njem primerljive, poroča portal Radiotelevizije Slovenija (RTVS) MMC. V primerjavi z Ljubljanico so bile v Bevškem potoku izmerjene višje vrednosti amonija, sulfata, celokupnega in raztopljenega organskega ogljika ter organsko vezanega dušika. Za površinsko vodo neobičajne so bile predvsem visoke koncentracije sulfata in izredno nizke koncentracije raztopljenega kisika.

icon-expand Onesnaženo barje FOTO: Uroš Stepišnik

"Iz rezultatov odvzetih vzorcev sklepamo, da je do obremenitve Bevškega grabna prišlo zaradi izredne namočenosti tal v povezavi z gnojenjem, lahko tudi skozi dlje trajajoče obdobje. Visoka podzemna voda in padavine so iz tal intenzivneje spirale vse, kar je bilo v njih naneseno skozi leta," so povzeli navedbe Arsa. Obsežno onesnaženje vode na Ljubljanskem barju so zaznali člani Oddelka za geografijo Univerze v Ljubljani in Geografskega inštituta Antona Melika 21. avgusta, odkritje pa med drugim prijavili pristojnim inšpekcijskim službam, krajinskemu parku in Policiji. Kot je za STA tedaj pojasnil profesor fizične geografije Uroš Stepišnik, je na vidno onesnaženost kazala zelo temna barva vode, ki se je širila skozi tok Bevškega jarka. Črn je bil celoten tok Ljubljanice po sotočju z Bevškim jarkom, prisoten pa tudi neprijeten vonj.