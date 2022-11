Za organizatorje referendumske kampanje prispelo 28 prijav

V referendumsko kampanjo se je sicer prijavilo 28 organizatorjev, so sporočili z Državne volilne komisije (DVK). Za vse tri referendume so na DVK prejeli deset prijav organizatorjev, od tega šest prijav političnih strank in štiri prijave pravnih oseb. 16 prijav so prejeli samo za referendum o noveli zakona o RTVS, od tega sedem prijav pravnih oseb, ena je prijava politične stranke in osem prijav fizičnih oseb. Samo za referendum o noveli zakona o dolgotrajni oskrbi pa so na DVK prejeli dve prijavi, in sicer eno prijavo politične stranke in eno prijavo fizične osebe.

Med političnimi strankami, ki so se podale v kampanjo, so med drugim Gibanje Svoboda, Levica, SDS, SD in SLS, med pravnimi osebami pa med drugim najdemo Združenje Gibanje za otroke in družine Aleša Primca, društvo Davkoplačevalci se ne damo Vilija Kovačiča, Društvo novinarjev Slovenije in Mirovni inštitut.