Osebni dokumenti po novem obvezno z digitalno fotografijo

Člani odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo so z devetimi glasovi za in nobenim proti potrdili dopolnjen predlog zakona o potnih listinah. Z osmimi glasovi za in nobenim proti pa dopolnjen predlog novele zakona o osebni izkaznici.

Koalicijski poslanci Svobode, SD in Levice so sicer podali kar nekaj dopolnil k zakonskima predlogoma, a so bili ti bolj tehnične narave oz. so upoštevali predloge zakonodajno-pravne službe DZ. Slednja je na seji opozorila, da v dopolnilih niso upoštevane vse pripombe, ki jih je podala.

Kot je na seji odbora navedla državna sekretarka na ministrstvu za notranje zadeve Tina Heferle, ima biometrično osebno izkaznico od njene uvedbe marca 2022 že več kot 790.000 državljanov, ta izkaznica pa se je dobro uveljavila tudi v funkciji kartice zdravstvenega zavarovanja. Predlog novele zakona o osebni izkaznici pa to funkcijo uporabe osebne izkaznice prinaša tudi za državljane, mlajše od 12 let.