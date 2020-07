Parkiranje na Veliki planini od zdaj plačljivo: za osebno vozilo 7 evrov na dan

Občina Kamnik je odločitev o novi ureditvi parkiranja na območju Velike planine sprejela junija, kot pravijo, z namenom, da se zaščiti območje Velike planine, ki "predstavlja edinstveno naravno in kulturno dediščino, katere ohranitev je izrednega pomena".

Na podlagi javnega razpisa za podelitev koncesije je bilo za izvajanje upravljanja in vzdrževanja parkirišč izbrano podjetje Velika planina d. o. o.

Računajo, da bodo z urejenim in nadzorovanim parkiranjem vozil zmanjšali obremenjevanje okolja in s tem povezane negativne posledice, prav tako pa rešili problem neurejenega parkiranja vozil, ki so občasno povzročala prometne zamaške in s tem onemogočala tudi nujen dostop intervencijskih vozil.