Včasih je pri očalih dovolj že popravilo okvirja, drugič je treba znova preveriti dioptrijo. Pri zobeh je lahko prvi korak pregled pri osebnem zobozdravniku, pri zahtevnejši obnovi zobovja pa pride v poštev tudi specialistični posvet. Po Sloveniji smo poiskali osem izvajalcev , pri katerih lahko uredite različne korake, od pregleda vida in izbire očal do zobozdravstvene oskrbe in protetike.

Težave z vidom in zobmi se ne pojavijo vedno čez noč. Pogosto se jim postopoma prilagodimo, dokler ne postanejo del vsakdana. Prav zato je dobro vedeti, kdaj zadostuje manjša prilagoditev in kdaj je čas za pregled.

Kdaj očala potrebujejo popravilo in kdaj vi pregled vida?

Če skozi očala še vedno dobro vidite, a vam lezejo z nosu ali imajo zrahljan tečaj, jih odnesite v optiko. Tam lahko pokažete, kje vas okvir tišči ali kaj je treba prilagoditi, namesto da bi težavo opisovali po telefonu. V Mozirju pri Očesni optiki Likeb Ternik poleg izdelave očal opravljajo tudi popravila, zato lahko tam preverite, ali je vaš par še mogoče spraviti v red.

Kaj pa, če so očala še vedno v dobrem stanju, vendar z njimi ne vidite več tako jasno kot nekoč? Morda morate knjigo držati vedno dlje od oči ali pa pri vožnji težje razločite oddaljene napise. V takšnem primeru je pred izbiro novih očal smiselno najprej preveriti dioptrijo.

Pri MK. MONT Miran Klemen s.p. se lahko na pregled vida naročite v Optiki Cornea v Mengšu ali Optiki Ribnica, kjer opravljajo tudi oftalmološke preglede. Če nameravate očala uveljavljati iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, pa bodite že pri naročanju pozorni na vrsto pregleda. Naročilnico za očala namreč ob izpolnjenih pogojih izda oftalmolog v javni zdravstveni mreži, medtem ko samoplačniški pregled te možnosti ne omogoča.

Ista dioptrija, različne potrebe

Ko je dioptrija določena, pomislite, kdaj boste očala nosili. Če jih potrebujete predvsem za branje ali predvsem za gledanje na daljavo, pridejo v poštev enojakostna stekla za izbrano razdaljo. Če čez dan pogosto menjate očala za bližino in daljavo, so ena od možnosti progresivna stekla, ki omogočajo gledanje na več razdaljah z enim parom. Pri izbiri pomaga že konkreten opis vašega dneva. Delo za monitorjem, branje drobnega tiska in vožnja namreč zahtevajo različne razdalje gledanja.

V Mariboru lahko pri Optiki24 na Teznem ali v Radvanju pomerite okvirje različnih cenovnih razredov. Pri naročilu korekcijskih očal ponujajo tudi tanjšanje stekel, ki je pri višjih dioptrijah še posebej koristno zaradi manjše debeline in teže stekel. Če pa razmišljate še o sončnih očalih z dioptrijo ali kontaktnih lečah, imajo oboje v ponudbi tudi v obeh optikah podjetja MK. MONT. Pri primerjavi ponudb glejte ceno okvirja skupaj z obema stekloma, saj cena na okvirju pove le del zgodbe.

Kdaj začeti pri osebnem zobozdravniku?

Tako kot pri očalih je tudi pri zobeh včasih težko vnaprej vedeti, kaj bo treba urediti. Če pri kosilu že nekaj časa pazite, na kateri strani žvečite, je prvi korak pregled. Zobozdravnik lahko po njem predlaga poseg ali pojasni, zakaj bi potrebovali dodatno diagnostiko oziroma specialistično obravnavo.

Če iščete osebnega zobozdravnika za redno oskrbo, preverite, ali ordinacija v okviru pogodbe z ZZZS sprejema nove paciente. Kadar ista ordinacija opravlja tudi samoplačniške storitve, je pomembno, da že ob naročanju veste, za kakšno vrsto obravnave se dogovarjate. Tako v Tržiču pri Naglidentu del ordinacijskega časa namenjajo obravnavam v okviru koncesije, za samoplačniški obisk pa se lahko naročite posebej.

Pri rednih obiskih šteje tudi, kako enostavno pridete do ordinacije. Zato je še posebej priročno, če lahko izbirate med več lokacijami, kot denimo pri Zobni ordinaciji Bojana Vočanec, kjer opravljajo preglede in zdravljenje v Sladkem Vrhu, Majšperku in Ormožu.

Malce drugače pa je, ko zobozdravnika ne iščete le za redne preglede, ampak imate že poškodovane zobe, ki potrebujejo obsežnejšo oskrbo. Takrat je pri izbiri pomembno tudi, ali ordinacija poleg zdravljenja izvaja obnovo zobovja. V Gornji Radgoni se s tem ukvarja BP d.o.o., kjer poleg zobozdravstvene oskrbe odraslih opravljajo tudi protetične storitve. Zato pri iskanju ustrezne ordinacije poleg bližine vedno preverite, ali njena ponudba ustreza tudi zdravljenju, ki ga potrebujete.

Od zdravljenja zoba do prevleke ali proteze

Pred izdelavo prevleke, mostička ali proteze je treba najprej ugotoviti, katere zobe je mogoče ohraniti in kaj je treba urediti pred izdelavo protetičnega nadomestka. Včasih je treba pred obnovo zobovja najprej odpraviti težavo na posameznem zobu. Če je denimo zob mogoče ohraniti z zdravljenjem koreninskih kanalov, je treba najprej opraviti to, šele nato pa se lahko nadaljuje z izdelavo prevleke. Ker gre za dva različna posega, je pri pridobivanju predračuna dobro preveriti, ali cena vključuje celotno načrtovano oskrbo ali samo en del zdravljenja.

V Specialistični zasebni zobni ambulanti Janje Oblak Zdolšek za Bežigradom v Ljubljani poleg splošnega zobozdravstva izvajajo zdravljenje zobnih kanalov in obravnavo bolezni obzobnih tkiv. Ko je potrebno zdravljenje opravljeno, pa pride na vrsto vprašanje, kako poškodovanemu zobu povrniti obliko in funkcijo oziroma kako nadomestiti manjkajoče zobe. Pri takšnih posegih je v Kranju ena od možnosti Zobozdravstvo Križnar, kjer v okviru koncesije izvajajo specialistično stomatološko protetiko, na voljo pa so tudi samoplačniške storitve.

Če ste prvi pregled že opravili drugje, na specialistični posvet prinesite izvide in posnetke, ki jih imate. Tako se bo zobozdravnik lažje seznanil z dosedanjimi ugotovitvami, vi pa boste lahko nadaljevali pogovor o naslednjih korakih zdravljenja.