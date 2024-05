Za otroke iz socialno ogroženih družin priveslali več kot 10.000 evrov

Dobrodelni ljudje na dvoranskih veslačih v centru CrossFit v Ljubljani so že sedmo leto zapored 24 ur skupaj z Zvezo Anita Ogulin in ZPM zbirali denar za otroke iz socialno ogroženih družin. Neverjetnih 2.200 kilometrov so preveslali z neverjetno energijo in litri pretečenega znoja, na koncu pa priveslali več kot 10.000 evrov.