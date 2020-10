Za otroke, ki v času šolanja od doma ohranjajo rutino, bo vrnitev v šolo lažja

"Ko so otroci samostojni, jim seveda lahko pustimo tudi malo več svobode oz. kontrole nad tem, da sami nadzorujejo svoj proces učenja, ampak osnovnošolski otroci še vseeno potrebujejo kar nekaj angažiranosti staršev," pa meni klinična psihologinja Mateja Hudoklin . Za otroke, ki v času šolanja od doma ohranjajo rutino in red, bo tudi kasneje prehod nazaj v šolo bistveno lažji.

V času, ko so otroci že drugič zamenjali šolske klopi za domačo mizo, imajo mnogi starši težavo krmariti med sproščenim družinskim življenjem, svojimi delovnimi obveznostmi in šolo. "Pomembno se mi zdi, da so starši čim manj učitelji svojim otrokom. Pomembno je, da ta del čim bolj poteka na relaciji šola-otroci," pravi psiholog na področju vzgoje in izobraževanja Kristjan Musek Lešnik .

"Pomembno je, da ne gledamo na to obdobje le, kot na neko omejevanje, ampak da je to obdobje, ko imamo pravzaprav priložnost biti več časa skupaj z družino, biti bolj povezani," poudarja Hudoklinova. Musek Lešnik dodaja, da je zelo pomembno, da starši ne delijo vseh skrbi z otroki in ne kažejo jeze ali frustracij.

Otroci staršev, ki znajo umirjeno predelati spremembe in iščejo pozitivne vidike tudi težke situacije, bodo namreč lažje prestali takšna obdobja. "Že to, kako smo naravnani, lahko v veliki meri vpliva ne le na to, kako se počutimo, ampak tudi na to, kako naš imunski sistem deluje," pravi Musek Lešnik. Hudoklinova še dodaja, da lahko prav zdaj otrokom podarimo izkušnjo, ki jim bo v življenju še kdaj prišla prav, saj stvari niso vedno prijetne in ugodne. Samo od nas pa je odvisno, kako se nanje odzovemo.