Za ozaveščanje o sladkorni bolezni zbrali kar 101.537 kilometrov

Po ocenah Mednarodne zveze za diabetes ima sladkorno bolezen vsak enajsti Zemljan, z njo živi vsak deseti Slovenec, do leta 2045 bo po napovedih številka narasla na 783 milijonov oseb s sladkorno boleznijo. Za ozaveščanje o eni najbolj razširjenih kroničnih bolezni na svetu je Zveza društev diabetikov Slovenije že četrto leto zapored organizirala akcijo #darujemkilometre, ki je potekala od 25. maja do 14. novembra, ko obeležujemo svetovni dan sladkorne bolezni. Z akcijo spodbujajo k telesni aktivnosti, ki pripomore k celovitemu obvladovanju bolezni.

Največ kilometrov je zbral Patrik Bratuša , ki je prekolesaril pot iz Slovenije na Portugalsko in v 31 neprekinjenih dneh prehodil Slovensko planinsko pot in nabral kar 4150 kilometrov. Bogdan Trinkaus je na svoji pametni uri zabeležil kar 4018 prekolesarjenih kilometrov, Ermin Oblak pa je 3241 kilometrov zbral s pohodi. Od podjetij so največ kilometrov zbrali v Novo Nordisk Slovenija, in sicer 8564, 5983 pa so jih darovali v organizaciji Zaloker in Zaloker, so sporočili iz akcije #darujemkilometre.

V dobrih šestih mesecih so organizatorji presegli lanskoletni rezultat – zbrali so kar 101.537 kilometrov. Slovenke in Slovenci, ki so sodelovali v akciji zbiranja kilometrov, so skupaj prehodili 67.618 kilometrov, pretekli 470 in prekolesarili 33.367 kilometrov. Preostalih 82 kilometrov so zbrali s padalstvom. Letos so poleg 15 lokalnih društev diabetikov v akciji sodelovali tudi nekatere osnovne šole, planinska društva in Društvo za pomoč otrokom s Presnovnimi motnjami - Sladkorčki.

Skupno število vseh kilometrov, ki so jih na zvezi društev diabetikov zbrali v štirih letih, je 240.879 kilometrov, kar je približno 62 odstotkov poti od zastavljenega cilja – zbrati 384.400 kilometrov, kolikor znaša povprečna razdalja od Zemlje do Lune. Glede na zastavljen tempo bo ta cilj dosežen že v letu 2023, so napovedali organizatorji.

Akcija je sicer zaživela leta 2019, ko so Slovenijo obiskali člani Teama Novo Nordisk. Gre za ekipo profesionalnih kolesarjev s sladkorno boleznijo tipa 1, ki so tisto leto sodelovali na dirki po Sloveniji. Ob njihovem obisku je zveza društev diabetikov prvič pripravila vrsto ozaveščevalnih aktivnosti v sklopu akcije #darujemkilometre.