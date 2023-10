Za padec podpore vladi krivo 'neučinkovito delovanje'

Med ponujenimi odgovori mora po oceni večine oziroma 75,1 odstotka vprašanih vlada na prioritetno mesto postaviti zdravstveno reformo. Sledijo obnova po poplavah (55,8 odstotka vprašanih), boj z inflacijo in cenami življenjskih potrebščin (55 odstotkov vprašanih), pokojninska reforma (29,4 odstotka vprašanih), stanovanjska reforma (17,9 odstotka vprašanih), reforma šolstva (13,5 odstotka vprašanih) in reforma plač javnega sektorja (9,9 odstotka vprašanih).

Zdravstvena reforma je najpomembnejša za volivce SD (96 odstotkov) in starejše od 65 let (85 odstotkov). Obnovo po poplavah so pogosteje izpostavili anketiranci iz koroške (88 odstotkov) in savinjske regije (74 odstotkov) ter tisti z osnovnošolsko izobrazbo (71 odstotkov). Stanovanjska reforma je pomembnejša za mlade državljane in volivce Levice. Pokojninsko reformo so kot pomembno izpostavljali predvsem starejši od 65 let (48 odstotkov), še navaja časnik.

Za Delo je raziskavo izvedel Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana med 2. in 5. oktobrom na vzorcu 723 prebivalcev Slovenije.