Za po nesreči prerezan žolčevod bo dobil dobrih 40 tisoč evrov odškodnine

Moški je imel po operaciji številne zdravstvene težave. Več kot sedem mesecev po posegu so v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana po številnih preiskavah ugotovili, da so mu v novomeški bolnišnici po nesreči prerezali desni žolčni vod, zaradi česar se mu je žolč izlival v trebušno votlino, poročata časnika Delo in Slovenske novice.