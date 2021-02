Za podkupnine v zdravstvu poleg zaporne kazni še prepoved opravljanja poklica?

Ključni očitek v 500 strani dolgi obtožnici je, da je več zdravnikov in drugih zaposlenih v nekaterih zdravstvenih zavodih na svoje bančne račune doma in v tujini prejemalo denar, v nekaterih primerih tudi gotovino, za protiuslugo pa so še naprej naročali medicinski material pri določenem dobavitelju. V središču afere se je znašlo podjetje Emporio Medical, za katerega je tožilstvo prepričano, da je dajalo darila zdravnikom, ti pa naj bi za protiuslugo še naprej naročali medicinski material pri določenem dobavitelju.

Med obtoženimi iz prve skupine - sodnica jih je zaradi velikega števila razdelila na tri - je sprejemanja nedovoljenih daril obtoženih pet zdravnikov, vsi so krivdo zanikali.Miodraga Vlaovića, upokojenega travmatologa v celjski bolnišnici, je sodišče zaradi zdravstvenih težav sicer začasno izločilo iz postopka.

TožilecIztok Krumpak je v današnjih zaključnih besedah ocenil, da so bila v sojenju obtoženim onkraj razumnega dvoma dokazana očitana kazniva dejanja. Poudaril je, da korupcijska dejanja predstavljajo eno največjih nevarnosti za normalno delovanje družbe. Za obtožene poleg nekaznovanosti ne vidi nobene olajševalne okoliščine, prepoznal pa je več oteževalnih, med drugim vztrajnost pri dolgoletnem izvrševanju kaznivega dejanja.

"Gre za strokovnjake, ki so izjemno pomembni za slovenski zdravstveni sistem. Vendar prav to, da so sprejemali podkupnine v tako krhkem in občutljivem sistemu, njihova dejanja dela še posebej zavržna," je dejal tožilec v več ur trajajočih zaključnih besedah.