Za podpis dogovora s sindikati javnega sektorja bosta skrbela Boštjančič in Props

Vlada in reprezentativni sindikati javnega sektorja soglašajo, da bo vlada v primeru, da do 15. novembra 2024 ne bo sklenjena kolektivna pogodba za javni sektor in kolektivne pogodbe dejavnosti, s katerimi se uvrščajo v plačne razrede delovna mesta najmanj štirih plačnih skupin, najkasneje do 22. novembra 2024 po nujnem postopku predlagala prenehanje veljavnosti zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju in uporabo pravnih podlag, ki urejajo sistem plač v javnem sektorju, ki so veljale na dan pred uveljavitvijo zakona. Razen v primeru, da bo doseženo soglasje med socialnimi partnerji o odložitvi začetka uporabe zakona, so po seji vlade sporočili z ministrstva za javno upravo.