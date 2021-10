Za podporo družinam v tveganih situacijah izbrali 14 izvajalcev

Namen razpisa je bil izbrati izvajalce, ki bodo v sodelovanju s centri za socialno delo izvedli programe v obliki delavnic v podporo omenjenim družinam. Razpisane vsebine bodo financirane v obdobju od septembra letos do septembra prihodnje leto, so navedli na ministrstvu.

Program različnih psihosocialnih delavnic bo naslavljal starše in druge osebe, ki neposredno skrbijo za otroke. Vključeval bo pomoč staršem pri iskanju rešitev, kako otroka razbremeniti v času, ko se starša ločujeta. Krepili bodo tudi starševske kompetence v družinah z velikim tveganjem in reševali izzive skupnega varstva in vzgoje otrok. Vključitev v programe je za vse uporabnike brezplačna.

Okvirna vrednost celotnega razpisa je 300.000 evrov.

Kdo so izbrani izvajalci?

Izbrani izvajalci so Študijsko-raziskovalni center za družine, družinski inštitut Bližina, Mladinski center Prlekije – združenje NVO, JZ SOCIO –Javni zavod za socialno varstvene dejavnosti Celje, Društvo za nenasilno komunikacijo, društvo Vzgon in zavod Gremo naprej. Prav tako bodo financirani programi, ki jih izvajajo inštitut Prelomi, društvo Eksena, Center za izobraževanje, supervizijo in terapevtsko pomoč Maribor, Stik psihoterapija, zavod Od blizu, izobraževalni in terapevtski center Familija in zavod za razvoj človeškega kapitala Racio Social.